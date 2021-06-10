Администрацию Троицка временно возглавил вице‑мэр по соцвопросам

За Кирилла Рогеля проголосовали 21 из 22 депутатов горсобрания

10 июня на внеочередном заседании Собрания депутатов Троицка был утвержден и. о. главы города. Большинством голосов был выбран заместитель мэра по социальным вопросам Кирилл Рогель, сообщили корреспонденту Первого областного информагентства в пресс-службе администрации.



Напомним, действующий глава Троицка Александр Виноградов отстранен от должности по решению суда: мэр обвиняется в превышении должностных полномочий, Троицкий городской суд уже приступил к рассмотрению уголовного дела в его отношении. Ранее глава находился под домашним арестом, в этот период и. о. мэра была заместитель по общим вопросам Елена Василяускене.

Кириллу Рогелю 30 лет, он родом из казахстанского города Шевченко. В Троицке живет с шести лет. По образованию — преподаватель истории, второе высшее получал по специальности «Государственное и муниципальное управление». В администрации Троицка занимал должность начальника управления по спорту, туризму и делам молодежи, затем вырос до вице-мэра.