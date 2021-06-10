10 июня на внеочередном заседании Собрания депутатов Троицка был утвержден и. о. главы города. Большинством голосов был выбран заместитель мэра по социальным вопросам Кирилл Рогель, сообщили корреспонденту Первого областного информагентства в пресс-службе администрации.
Напомним, действующий глава Троицка Александр Виноградов отстранен от должности по решению суда: мэр обвиняется в превышении должностных полномочий, Троицкий городской суд уже приступил к рассмотрению уголовного дела в его отношении. Ранее глава находился под домашним арестом, в этот период и. о. мэра была заместитель по общим вопросам Елена Василяускене.
Кириллу Рогелю 30 лет, он родом из казахстанского города Шевченко. В Троицке живет с шести лет. По образованию — преподаватель истории, второе высшее получал по специальности «Государственное и муниципальное управление». В администрации Троицка занимал должность начальника управления по спорту, туризму и делам молодежи, затем вырос до вице-мэра.