Южноуральские стартапы представили разработки в «День инноваций»

В регионе производят экзоскелеты, нейротрекеры и устройства для «умных» домов

В Челябинской области 25 инновационных компаний являются резидентами регионального оператора фонда «Сколково» IT-Park74. Регион был одним из первых, где начало работать представительство инновационного центра. Произошло это в 2017 году. IT-Park74 предлагает компаниям мини-офисы и места в коворкинге, помощь в получении статуса резидента «Сколково», доступ ко всем нужным сервисам, а также информационное сопровождение. Общий объем выручки челябинских стартапов в 2020 году составил более 460 млн рублей. В компаниях — резидентах регоператора «Сколково» работает суммарно 277 человек. Пять организаций представили свои разработки в «День инноваций», который впервые прошел в центре «Мой бизнес».





Компания «НС Технология» занимается созданием дентальных имплантатов с нанокомпозитным покрытием на основе углерода. Такие изделия, как утверждают авторы проекта, благоприятны для организма. Имплантаты разработаны совместно с институтом физики и металлов Екатеринбурга. Работает «НС Технология» с московскими и уфимскими медицинскими университетами. С уфимским авиационным институтом компания регистрирует новый высокопрочный материал. В 2020 году резидент «Сколково» прошел европейскую сертификацию и теперь намерен увеличить производство в три раза для экспорта в страны ЕС.





«Изначально нам хотелось получить доступный и технологичный имплантат для оказания услуг большой массе населения. Мы работаем с дентальными имплантатами 10 лет. Это медицина, поэтому нужно пройти многие испытания, исследования. В 2019 году мы получили первое регистрационное удостоверение. В октябре начали реализацию нашей продукции. Сейчас имплантаты успешно ставятся в частных стоматологиях в Екатеринбурге, Москве, Воронеже, Самаре, Саратове, Уфе и, конечно, в Челябинске. В конце года у нас появится новая линейка изделий. Планируем выйти на международный рынок», — отметил директор «НС Технология» Василий Дюрягин.

Компания «Нейротехнолоджи» представила уже известную на рынке разработку — аппарат для терапии позвоночника. Он экспортируется в 48 стран. Была презентована и новинка — нейротрекер, или медицинский браслет для мониторинга состояния здоровья человека и предупреждения кризисных ситуаций.

«Нейротрекер можно сравнить с Apple Watch. И там и там есть измерение пульса, оксигенации крови, система управления качеством сна. Но у нас есть возможность регистрации температуры кожи и снятие ЭКГ по медицинским параметрам. Также в нейротрекере есть электроды, которые регистрируют электрическую активность кожи, как это сделано в полиграфе. Это позволяет оценивать изменения в нервной системе — утомления, стрессы, перевозбуждения, торможения. Информация о состоянии здоровья может передаваться в клинику, где наблюдается человек. Браслет поможет определить состояние во время лечения и в случае необходимости скорректировать терапию. Нейротрекером заинтересовались РЖД и еще несколько крупных предприятий, а также наши зарубежные партнеры. С помощью устройства компании смогут следить за психофизическим состоянием своих сотрудников. Сейчас у нас создан прототип нейротрекера. До четвертого квартала 2021 года мы планируем доработать систему оценки психофизического состояния», — прокомментировал директор «Нейротехнолоджи» Юрий Корюкалов.





Магнитогорская компания «Экзорайз» продемонстрировала свои экзоскелеты. Они используются в промышленности, снижая нагрузку на человека на 30% и увеличивая его работоспособность на 85%. Каркас в таких экзоскелетах имеет анатомическую форму, поэтому спина фиксируется в правильном положении и нет компрессии на позвоночник.

«Экзоскелеты позволяют минимизировать риски при работе, разгрузить определенные участки тела — спину, поясницу или руки — и перераспределить нагрузку, из-за чего увеличивается выносливость рабочего. Принцип работы заключается в сохранении энергии. В экзоскелеты встроены устройства, которые накапливают энергию и потом ее отдают. Первоначальная идея разработки и внедрения экзоскелета была со стороны Магнитогорского металлургического комбината. Мы начали разработку в 2018 году, а в 2019-м произошло первое внедрение. Экзоскелеты разрабатываются в Магнитогорске, там же находятся наши производственные площадки. Сейчас мы работаем не только с ММК, но и с предприятием „Северсталь“. Планируем выходить на европейский рынок, начать выпуск экзоскелетов для рук», — отметил разработчик-конструктор «Экзорайз» Богдан Балашов.





Другой участник «Дня инноваций» — ProgramLab — в 2015 году начал разрабатывать «цифровые двойники» предприятий. Первую систему создали для Таганрогского трубопрокатного завода. В 2018 году специалисты сделали «цифрового двойника» для одного из цехов Волжского трубопрокатного завода. С этим проектом компания зашла в «Сколково».

«Сейчас мы представляем цифровой двойник цеха компримирования водорода для АО „Танеко“ в Нижнекамске. На платформе реализована 3D-модель, цифровая копия всех агрегатов цеха. Наша система позволяет создавать различные сценарии эксплуатации оборудования и отрабатывать их. Кроме того, платформа является своего рода тренажером для подготовки и переподготовки кадров. Также есть модуль аналитики, который позволяет создавать гипотезы, проверять параметры оборудования, отрабатывать действия при нештатных ситуациях. Мы постоянно обновляем систему, чтобы в ней были актуальные данные. В планах на этот год — создать виртуальные цеха для „Газпрома“, „Транснефть-север“, НЛМК», — рассказал заместитель директора ProgramLab Андрей Чистяков.





Устройства для «умного» дома, основанные на искусственном интеллекте, представила компания InSmart. Специалисты уже два года занимаются разработкой систем управления электроэнергетическими ресурсами, водоснабжения и отопления. В перечне «умных» устройств — розетки, выключатели, реле, терморегуляторы, управляемые клапаны и тому подобное.

«Системы „умного“ дома позволяют создавать комфортные условия пребывания в жилом помещении, обеспечивают безопасность эксплуатации инженерных систем. Также клиенты смогут экономить, потому что будут платить меньше за энергоресурсы. Систем для „умного“ дома на рынке много. Наша отличается искусственным интеллектом. Система подстраивается под поведение пользователя, учитывает окружающую среду. Со временем пользователь будет все меньше и меньше времени уделять настройке „умного“ дома. Сейчас мы запускаем пилотные проекты с местными строительными компаниями по установке наших устройств», — пояснил директор по стратегическому развитию группы компаний InSmart Алексей Усков.

Кстати, недавно InSmart подписал соглашение с «Нейротехнолоджи». Теперь компания будет использовать в своих системах управления домами мониторинг состояния владельца жилья. Нейротрекер считает параметры человека, под них изменит температуру воздуха, влажность, освещение. Таким образом, параметры дома будут подстраиваться под психофизическое состояние владельца.





Кроме этих компаний, есть еще три резидента, чьими успехами «Сколково» гордится. «Инновации детям» вошли в топ-10 проектов для цифрового образования и поучаствовали в Петербургском международном экономическом форуме. TurboRender подписал контракт с «Яндексом». Napoleon IT открыл офис в Вашингтоне, а также начал развивать свою школу и магистерскую программу с МФТИ по биоинформатике.

Стоит отметить, что в Челябинской области созданы благоприятные условия для работы IT-компаний. Регион входит в десятку субъектов РФ по качеству и количеству мер налоговой поддержки.

«Нас нередко называют налоговым раем для IT-компаний. Нам удалось обнулить налог на имущество. У нас низкий — всего 13,5% — налог на прибыль. В мае приняли закон о снижении налоговых ставок для ИП и организаций, которые находятся на упрощенной системе налогообложения. Это очень хорошие условия, чтобы начать бизнес и развивать его на территории региона, для построения инновационной экономики. К тому же у нас есть условия для подготовки кадров. С прошлого года действует лаборатория искусственного интеллекта от компании Napoleon IT и ЮУрГУ, открыта магистратура по искусственному интеллекту на базе ЧелГУ совместно с Napoleon IT и „Интерсвязью“. Студенты, благодаря такому подходу, имеют возможность получать практико-ориентированные знания, а не просто качественную теоретическую подготовку. С этого года запускается программа подготовки и переподготовки студентов средних специальных учебных заведений, которые обучаются на IT-специальностях», — прокомментировала заместитель министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Екатерина Давыдова.





IT-Park74, как региональный оператор фонда «Сколково», в 2021 году планирует увеличить количество резидентов минимум на десять компаний и начать сотрудничество с промышленными предприятиями. Кроме того, детский технопарк «Инженерика», замороженный в пандемийный 2020 год, с 1 сентября вернется к работе. Располагаться он будет в районе ЮУрГУ.