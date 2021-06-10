В Снежинске возбудили дело после крупного пожара в лесу

Огонь уничтожил зеленые насаждения на сумму 59 миллионов рублей

По материалам прокурорской проверки в Снежинске возбудили уголовное дело об уничтожении лесных насаждений. Об этом сегодня, 10 июня, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Установлено, что в мае рядом с озерами Черновское и Малый Окункуль начался ландшафтный пожар и распространился на деревья в Каслинском районе. Огонь уничтожил 35,4 га леса. Ущерб составил более 59 миллионов рублей.

«По материалам прокурорской проверки ФГКУ „Специальное управление ФПС № 7 МЧС России“ возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 261 УК РФ („Уничтожение или повреждение лесных насаждений“)», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Напомним, Главное управление МЧС России по Челябинской области объявило об отмене особого противопожарного режима на территории региона. Послабления начнут действовать с 10 июня.