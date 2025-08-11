Компания из Китая построит два тоннеля для челябинского метротрама

Монтажные работы CRCC проведет не только на Овчинникова, но и на улице Каслинской

Определены победители конкурсов на строительство тоннелей для метротрама в Челябинске. Строительно-монтажные работы по проходке двух перегонных тоннелей проведет подразделение Китайской железнодорожной строительной корпорации China Railway Construction Corporation Limited (CRCC), сообщили корреспонденту ИА «Первое областное» в пресс-службе ГК «Моспроект-3».

«По результатам конкурентных процедур на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по проходке двух перегонных тоннелей от остановочного пункта „Улица Каслинская“ при помощи механизированных комплексов определен победитель — ООО „16-е Управление СиАрСиСи“, с которым будет заключен договор на 5,339 миллиарда рублей. Ранее эта же компания определена и на строительство тоннелей от о/п „Улица Овчинникова“», — сообщили «Первому областному».

Отметим, что проходка тоннелей механизированным способом от остановочного пункта «Улица Косарева» будет осуществляться компанией «Моспроект-3». В связи с этим закупочная процедура на 2,36 миллиарда рублей для этого этапа работ была отменена.

Данные проекты являются важной частью инфраструктурного развития Челябинска и направлены на улучшение транспортной доступности в регионе.

Напомним, что ранее компания «Моспроект-3» продлила сроки проведения двух аукционов на прокладку тоннелей первой ветки метротрама в Челябинске. Начальная стоимость двух контрактов превысила 7,7 миллиарда рублей.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что на стройплощадку на улице Овчинникова привезли тоннелепроходческие платформы — основные части комплексов, которые протянут тоннели до площади Революции.