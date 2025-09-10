В Челябинске открыли фотовыставку к 80-летию победы Китая и СССР над Японией

Снимки показывают героизм, мужество и стойкость китайского и советского народов

Фотовыставка, посвященная 80-летию Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам, открылась в Историческом музее Южного Урала. На черно-белых и цветных снимках изображены моменты героизма, стойкости и мужества, прославления победителей. СССР ускорил разгром японцев, внеся значимый вклад в освобождение Китая. Это тоже отражено на фотографиях. Открытие экспозиции прошло с участием Генерального консула КНР в Екатеринбурге Ло Шисюна, сообщает корреспондент ИА «Первое областное». В Китае высоко ценят помощь советского народа. Поддержка в войне с Японией стала фундаментом хороших отношений между нашими странами, которые продолжают развиваться.





«В этом году 80-летие Победы. Она наша общая. Наша задача — сохранить историческую память, создать новое будущее. Не забывать историю — это основа для будущего развития, для будущего мира»,— подчеркнул Ло Шисюн.

Челябинск стал первым городом, где представлена фотовыставка «Не забывай о делах прошлого, они — учитель будущего».

«Челябинск для нас — очень надежный партнер. У нас с вами хорошие отношения, сотрудничество. Раньше в вашем городе тоже проводили выставку. Мы очень любим ваш город, вашу область. Хочу особо отметить, что из вашего города шли оружие, помощь для Китая. Эту поддержку мы хорошо помним, высоко ценим»,— отметил Генеральный консул КНР в Екатеринбурге.





Перед челябинцами предстают архивные фотографии, собранные из разных музеев Китая, о героизме, стойкости и сплоченности народов двух стран. На снимках комплексно отражен исторический процесс: что было на войне, капитуляция Японии, встреча победы, празднования этого события в разные годы. Ло Шисюн назвал самым важным для себя изображение плачущего малыша в крови. Эта фотография с вокзала была сделана в самом начале вторжения. На другом снимке запечатлен Токийский процесс над японскими военными преступниками — по примеру Нюрнбергского.





Фотовыставка послужит сохранению исторической правды, подчеркнет значимость памяти о страшных событиях, напомнит о вкладе союзников в достижение победы и важности сохранения мира. Снимки акцентируют внимание на том, что никогда не должно повториться. Еще одной целью экспозиции является дальнейшее развитие дружеских отношений между нашими странами и народами.





«Мне, как челябинцу, конечно, достаточно важно, что выставка проходит у нас. Впервые с ней познакомятся именно посетители Исторического музея. Также это показывает определенную степень сотрудничества с Китаем»,— отметил заместитель директора музея по хранению и научно-исследовательской работе Дмитрий Чарыков.

Война сопротивления Китая японским захватчикам началась в 1931 году. Тогда враги вторглись в Маньчжурию, спровоцировав «Инцидент 18 сентября». В 1937-м японская армия организовала полномасштабное наступление. Эта национально-освободительная война приобрела тотальный характер, став впоследствии частью Второй мировой. Конфликт был самым продолжительным, масштабным и дорогостоящим в новой истории Поднебесной. Коммунистическая партия Китая сплотила силы всей страны и стала главной опорой в борьбе с японским империализмом.





СССР, выполняя союзнические обязательства, принятые на конференции в Ялте в феврале 1945 года, вступил в войну против Японии 8 августа, через три месяца после победы над Германией. Красноармейцы 9 августа направились в Северо-Восточный Китай и начали массированное наступление на японскую Квантунскую армию. Советские военные ускорили разгром японцев и оказали огромную поддержку китайскому народу.

«Советская армия наступала на японскую и сыграла очень важную роль, чтобы китайский народ добился своей цели — освободиться. Благодарность была выражена с первого года и есть до сих пор. Мы всегда говорим, что помощь и пролитая кровь заложили фундамент дружбы. Хорошо, что она сохраняется и укрепляется. У нас есть межгосударственный договор о вечной дружбе. Не сомневайтесь, Китай хорошо помнит и ценит тогдашнюю поддержку»,— сообщил нам Ло Шисюн.

Маньчжурская стратегическая наступательная операция проводилась войсками Забайкальского и Дальневосточного фронтов. Боевые потери Красной армии составили 2228 военнослужащих. В Китае за 14 лет войны с Японией погибли и получили ранения 35 миллионов человек. В основном это были мирные граждане. 2 сентября 1945 года японцы подписали акт о капитуляции.





Открытие фотовыставки посетили четыре десятка студентов ЧелГУ и ЮУрГУ. Пришли ребята, в том числе изучающие китайский язык, осваивающие переводоведение. На многих экспозиция произвела сильное впечатление. Новые исторические факты открыла и небольшая лекция Ло Шисюна.

«Выступление консула было информативным. Все фотографии достаточно интересные, их можно назвать захватывающими. Мы можем наблюдать и черно-белые кадры военных лет, и цветные уже нашего времени, как с российской стороны, так и с китайской. Для меня больше откликнулась фотография с китайской армией, где военные сплачиваются. Несмотря на то, что время было достаточно страшное, их объединяют одна цель и дружеский дух»,— рассказала нам Яна Крутолапова из ЧелГУ.





На главных фронтах Второй мировой войны в Азии и Европе китайский и советский народы сражались плечом к плечу, поддерживали друг друга, были опорой в борьбе с фашизмом и внесли решающий вклад в победу в мировой антифашистской войне.





«В этом году мы отмечаем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и 80-летие победы в самой кровопролитной войне XX века — Второй мировой войне. Финальной точкой стала победа китайского народа над милитаристской Японией. Самое важное, что мы можем сделать сегодня, — это сохранять память и передавать ее новым поколениям»,— сказала заместитель министра международного и межрегионального сотрудничества Челябинской области Лариса Бахтина.

Она от всей души поблагодарила Генеральное консульство Китайской Народной Республики в Екатеринбурге за предоставленные фотоматериалы и организацию выставки. Экспозиция (12+) будет открыта на втором этаже западной башни Государственного исторического музея Южного Урала по 16 сентября.