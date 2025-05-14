Тоннели челябинского метротрама поможет построить китайская компания

Подписан контракт на работы по строительству перегонных тоннелей



Контракт на строительство перегонных тоннелей первой линии челябинского метротрама подписан в Москве, сообщается на сайте компании ГК «Моспроект-3». Партнерами российской компании стали коллеги из Китая — «16-ое Управление СиАрСиСи» — подразделения Китайской железнодорожной строительной корпорации China Railway Construction Corporation Limited (CRCC). Помимо работ в Челябинске китайская компания будет участвовать в строительстве первой линии метротрамвая в Красноярске. Сумма двух контрактов составляет более 13 миллиардов рублей.

В Челябинске контракт включает проходку перегонных тоннелей от остановки «Улица Овчинникова». Выбор компании из Китая обусловлен ее уникальным опытом в строительстве тоннелей в сложных геологических условиях, в том числе с применением современных тоннелепроходческих комплексов и механизированных методов проходки в твердых скальных грунтах. Ранее тендеры на эти работы признавались несостоявшимися из-за отсутствия компаний, способных выполнить столь сложные работы с применением механизированной щитовой проходки, требующей специального оборудования.

Компания имеет обширный опыт реализации инфраструктурных проектов по всему миру, в том числе в России, где участвовала в строительстве нескольких линий Московского метрополитена (БКЛ и Троицкая линия). Высокая оценка сотрудничества между Китаем и Россией, полученная CRCC, также сыграла важную роль в выборе подрядчика.

Генеральный директор АО «Моспроект-3» Константин Матвеев подчеркнул, что совместный экспертный потенциал компаний позволит реализовать уникальный для России проект метротрама в Челябинске. Генеральный директор «16-ого Управления СиАрСиСи» Лю Сяолэй выразил уверенность в успешной реализации проекта, отметив готовность компании применить свой опыт и передовые технологии.

Напомним, линия «Север-Юг» челябинского метротрама протяженностью более 9 км включает две подземные станции («Площадь Революции» и «Торговый центр») и несколько наземных остановок. Проект обещает значительно улучшить транспортную доступность города.

Создание нового комфортного транспортного комплекса в Челябинске в 2021 году поддержал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Строительство современного метротрамвая реализуется в рамках социально-экономической инициативы правительства России «Инфраструктурное меню» по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина.