«Моспроект-3» продлил сроки торгов на строительство первой ветки метротрама в Челябинске

Проведение аукционов перенесли на 1 августа

Компания «Моспроект-3» продлила сроки проведения двух аукционов на прокладку тоннелей первой ветки метротрама в Челябинске. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Начальная стоимость двух контрактов превысила 7,7 миллиарда рублей. Аукционы планировалось провести 12 июля, однако дату передвинули на 1 августа.

Начальная цена закупки на проведение работ от остановки «Улица Каслинская» до камер съезда превышает 5,3 миллиарда рублей. Потенциальный подрядчик должен начать работы 20 ноября 2025 года, закончить — до 9 января 2027 года.

Закупка с такими же работами от остановки «Улица Косарева» стартовала с цены выше 2,3 миллиарда рублей. Подрядчик должен начать работы 14 декабря 2025 года, завершить — до 4 декабря 2026 года.