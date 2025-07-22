На стройплощадку челябинского метротрама привезли тоннелепроходческие платформы

Совсем скоро на стартовый участок выгрузят 300‑тонные основные части комплексов, которые протянут тоннели до площади Революции

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Подрядчик строительства челябинского метротрамвая начал завоз тоннелепроходческого оборудования на стартовую строительную площадку. Во вторник, 22 июля, на стартовый участок по улице Овчинникова поставлены шесть платформ (техтелег) тоннелепроходческого механизированного комплекса, сообщает пресс-служба Миндортранса области.

Доставка осуществлялась спецтранспортом из Москвы китайской компаний ООО «16‑е управление СиАрСиСи Рус». Эта субподрядная организация по контракту с генподрядчиком, Группой компаний «Моспроект‑3», будет строить два тоннеля от Овчинникова до демонтажных камер за остановочным пунктом «Площадь Революции».

На проходке первого стартового участка будут задействованы два щита диаметром по 6 метров. В ближайшее время на стройплощадку привезут основные негабаритные технологические узлы тоннелепроходческих комплексов: головные части весом более 300 тонн.

Выгружать их будут при помощи тяжелой спецтехники, поэтому метростроители предупредили: на время разгрузки, возможно, придется ограничить движение в районе стройплощадки — чтобы огромные машины смогли развернуться в условиях стесненной городской застройки.