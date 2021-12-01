Кафе и рестораны в Челябинске приучаются к проверкам QR‑кодов

ИА «Первое областное» узнало, как заведения общепита исполняют новые правила

С 1 декабря в Челябинской области на входе в заведения общественного питания у посетителей должны проверять наличие QR-кода. Мера введена правительством региона для противодействия распространению COVID-19 и будет действовать предварительно до 9 января. Корреспонденты ИА «Первое областное» проверили, соблюдают ли новые правила популярные кафе и рестораны в центре Челябинска.

Журналисты начали проверку с кафе «Вилка», где обедают сотрудники и гости бизнес-центра «Ньютон». Заведение находится на третьем этаже здания. Посетителей обслуживают в формате столовой. Там можно пообедать за столиками, а также взять еду навынос. На входе в кафе размещено объявление о том, что войти можно только по QR-коду. При этом проверяющего возле таблички не оказалось. Коллегам пришлось пригласить контролера на пост. Проверяющая, она же продавец в кафе, рассказала, что пропускной режим в заведении основывается «на честном слове», поскольку платить отдельному сотруднику за целый день стояния у дверей — невыгодно.

«Дополнительного сотрудника для проверки кодов не планируют выделять. Да и нам это невыгодно, проверяем в основном на честном слове. Плюс ко всему, у нас обедают крупные компании „Ньютона“, где 80% сотрудников привиты», — поделилась сотрудница кафе «Вилка».

После этого корреспонденты «Первого областного» прогулялись по Кировке, чтобы узнать, как исполняют новое требование заведения общепита на пешеходной улице Челябинска.

На двери двухэтажного здания «Макдоналдса» висит предупреждение о проверках. На входе в ресторан быстрого питания посетителей встречает контролер QR-кодов с устройством для их проверки. Проверяющий рассказал, что без кодов приходят редко. Часто посетители пытаются предъявить чужой сертификат, но некоторые контролеры уже умеют вычислять обман.

«Просим назвать дату рождения или номер паспорта. Человек сразу начинает „плавать“, теряется. Это заметно. В таком случае мы не пропускаем посетителя», — поделился с корреспондентом контролер в «Макдоналдс».

Следующей локацией для проверки стало кафе-столовая «Сели — съели». При входе в заведение также размещено предупреждение о проверке QR-кода с 1 декабря. Тем не менее поверяющего в кафе не оказалось. Бариста рассказала, что проверка документов в кафе не организована. Отметим, что исключением для правила о проверке QR-кодов в общепите являются только ведомственные и заводские столовые и кулинарии, которые продают готовую еду в контейнерах.

QR-коды могут не проверять организации, которые работают в режиме магазина или продают еду и кофе навынос. Некоторые кофейни убирают посадочные места и перепрофилируют заведения в формат to go. На Кировке в кофейне Surf Coffee на двери размещена табличка для посетителей о том, что в заведении обслуживают только по QR-коду. При этом на входе проверяющего нет, документ смотрят на кассе. Если гость желает перекусить в кофейне, тогда у него спрашивают сертификат. При продаже навынос документ о вакцинации не требуют. Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что большинство кофеен в городе не планируют отказываться от мест за столиками.

После этого журналисты посетили ресторан общественного питания «Бургер Кинг» напротив ТРК «Урал». Как и в предыдущих заведениях, на двери размещено предупреждение о проверке наличия QR-кодов у посетителей. На входе гостей встречает контролер со смартфоном. По словам проверяющего, без сертификатов посетителей приходит немного. Несовершеннолетних пускают при предъявлении паспорта или полиса. Тем, у кого нет сертификата о прививке, предлагают сделать заказ и вынести его покупателю. Также перед входом в ресторан задолго до ограничительных мер появился терминал для заказа. Сейчас этот способ стал альтернативой для посетителей без QR-кодов.

Организована проверка сертификатов о вакцинации от СOVID-19 и в соседних ресторанах быстрого питания — «Макдоналдс» и KFC. Заведения размещены в здании торгового комплекса «Урал». Контролеры рассказали, что посетителей без сертификатов также немного, больше тех, кто поставил прививку, но еще не получил QR-код. Также между заведениями-конкурентами есть проходная дверь. Посетители раньше могли, не выходя из здания, перейти из одного ресторана в другой. На время действия ограничений дверь закрыли.

Во время рейда «Первого областного» выяснилось, что большинство заведений общественного питания соблюдают правила по проверке QR-кодов у посетителей. Отметим, при входе в кафе или ресторан также можно предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее трех дней назад. Справки о медотводе не принимают. В силе остается запрет на работу общепита по ночам — с 23:00 до 6:00 утра.

Проверять соблюдение новых требований будут сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС России, министерства общественной безопасности области и главного контрольного управления региона. За нарушение правил посетителям и организациям грозит административная ответственность по статье 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Гражданам грозят штрафы от 1 тыс. до 30 тыс. рублей, должностным лицам — от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей по решению суда.