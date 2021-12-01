ФСБ задержала подпольных продавцов оружия из Челябинской области и других регионов

Ликвидировано 17 кустарных мастерских

ФСБ РФ совместно с МВД РФ и Росгвардией пресекли деятельность 85 человек по восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских. Продукцию нарушители намеревались сбыть. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщили в пресс-службе ФСБ РФ.

Оперативно мероприятия и следственные действия силовики провели в квартирах подозреваемых в 21 субъекте РФ, в том числе Челябинской, Свердловской Тюменской и Оренбургской областях.

«В результате из незаконного оборота изъято 353 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: шесть пулеметов, 18 пистолетов, 224 револьвера, 104 карабина, ручные гранаты, противопехотные мины, взрывчатые вещества, более 11 тысяч патронов различного калибра», — сообщили в пресс-службе ФСБ России.

Всего было ликвидировано 17 подпольных мастерских. Преступная деятельность будет квалифицирована по статьям 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов») и 223 УК РФ («Незаконное изготовление оружия»).