Южноуральцам прогнозируют дождливую погоду и гололедицу

Синоптики обещают повышение температуры до +5°C

Сегодня, 2 декабря, в некоторых районах Челябинской области пройдут дожди. Также в регионе сохранится гололедица. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, температура воздуха поднимется до +5°C.

Этим утром столбики термометров в регионе покажут около −2°C. Днем воздух прогреется до 0, +5°C. Облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде дождя, переходящего в снег. Утром в отдельных районах туманы. На дорогах гололедица. Ветер южный с переходом на западный от 7 до 12 метров в секунду, порывы до 17 метров в секунду.

В Челябинске утром температура воздуха составит 0, −2°C, днем потеплеет до +1, +3°C. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный с переходом на западный от 7 до 12 метров в секунду.