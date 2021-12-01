В Челябинской области вырос спрос на товары для «умного дома»

Жители стали чаще покупать устройства для автоматизации

С начала этого года спрос на товары для «умного дома» на Южном Урале вырос на 51% в натуральном выражении и на 34% в денежном. Специалисты МегаФона объясняют это растущей потребностью в оптимизации энергопотребления, повышении уровня комфорта и безопасности жилья.

Существенное влияние на популярность устройств для «умного дома» оказала пандемия, во время которой люди стали больше времени проводить в квартире или в доме. На протяжении 2021 года аналитики МегаФона фиксировали несколько пиков продаж устройств этой категории: с января по март, когда большинство россиян работали и учились удаленно, а также в мае и октябре — в период нерабочих дней.

«По прогнозам аналитиков, среднегодовые темпы роста мирового рынка товаров для „умного дома“ до 2023 года составят в среднем около 30%. Этот тренд мы наблюдаем и в России. Решения, которые позволяют автоматизировать бытовые задачи, повышать эффективность энергопотребления и уровень домашнего комфорта, становятся доступнее, спрос на них растет. При этом рынок товаров для „умного дома“ еще относительно молодой, мы видим у него высокий потенциал для роста», — комментирует Владимир Скурихин, генеральный директор МегаФон Ритейл.

Если несколько лет назад главным инструментом для управления «умным домом» был смартфон, то сейчас таким связующим звеном все чаще становятся смарт-колонки с голосовым управлением. Этот тип устройств занял самую большую долю продаж в Челябинской области — 61%. Лидером стала Яндекс. Станция Мини, далее идут JBL Link Portable и Яндекс. Станция Лайт.

В тройку самых покупаемых товаров также вошли интеллектуальные системы освещения и смарт-розетки для экономии и учета электричества. За год спрос на них увеличился почти в 2 раза. В этих категориях южноуральцы чаще других брендов выбирали продукцию Яндекса. Например, самой популярной умной лампой стала Яндекс YNDX-00010, а розеткой — Яндекс YNDX-0007W.

За неполный год средняя цена покупки устройств для «умного дома» в регионе составила 3984 рубля. Выбирать «умную технику» жители предпочитают в розничных магазинах. На долю покупок в салонах МегаФона пришлось 77% продаж, против 23% в интернет-магазине.