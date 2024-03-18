Эксперты назвали топ‑3 вакансий для пенсионеров в Челябинской области

Средняя предлагаемая зарплата выросла почти до 43 тысяч рублей

В Челябинской области среди работодателей растет спрос на соискателей пенсионного возраста. За год число вакансий для этой категории выросло в 8 раз, а предлагаемые зарплаты в феврале увеличились на 16%, рассказал директор категории офисных профессий «Авито Работы» Кирилл Пшеничных.



«В Челябинске в феврале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023-го средние предлагаемые зарплаты по вакансиям с отметкой „для пенсионеров“ увеличились на 16% и составили 42 958 рублей», — рассказал эксперт.

В топ-3 востребованных для пенсионеров вакансий вошли сегменты производства, сырья и сельского хозяйства (доля вакансий на платформе — 25,7%), а также ЖКХ и эксплуатация (8,6%) и продажи (9,1%).

«Так, в Челябинске монтажник входных и межкомнатных дверей может получать от 90 тысяч рублей, а автослесарь в Магнитогорске — до 100 тысяч рублей. От него требуется умение проводить процедуру схода-развала и техобслуживание. Электрогазосварщик в крупной ремонтно-строительной компании сможет заработать до 100 тысяч рублей. В его обязанности будет входить сварка (наплавка, резка) различных металлоконструкций», — отметил Кирилл Пшеничных.

Отметим, что пенсионеров также стала больше интересовать возможность заработать. По сравнению с прошлым годом они стали активнее откликаться на вакансии.

Накануне эксперты «Авито Работы» рассказали об изменениях на рынке труда из-за демографической ямы в 90-е годы прошлого века. Нехватка специалистов перевернула подход работодателей к поиску сотрудников. И сейчас соискатели выбирают себе компанию, а не наоборот. Такая тенденция продлится минимум пять лет. Подробнее читайте в нашем материале.