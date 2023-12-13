В Челябинске на заседании с машиностроителями предложили решение проблемы нехватки кадров

Небольшим предприятиям региона посоветовали поставить на поток работу с вузами

Сегодня, 13 декабря, в Челябинске прошло расширенное заседание Регионального совета Челябинского отделения Союза машиностроителей России. Основным вопросом стал кадровый голод на заводах. Прозвучали во время обсуждения и возможные решения назревшей проблемы: работа предприятий с вузами, создание стимулов для молодежи, расширение практики привлечения на производство осужденных, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев подвел итоги работы за год и обозначил решение проблемы кадрового дефицита на предприятиях Челябинской области. Он начал с того, что в этом году пришлось принимать много оперативных решений — «работали практически с колес», так как новые пакеты санкций выдвигали новые вызовы.

«В Уральском федеральном округе и в частности в Челябинской области мы видим положительную динамику, именно в промышленном секторе. По итогам января — октября индекс промпроизводства Челябинской области составил 110,3%, при этом обрабатывающая промышленность продемонстрировала рост на 12,5% — это приличный показатель. Инвестиции в основной капитал по итогам трех кварталов выросли на 4,3% — это тоже дает уверенность в завтрашнем дне. Мы знаем, что инвестиции — это лакмусовая бумажка. Если бизнес инвестирует сам в себя, значит, верит в то, что происходит, строит планы на будущее. Это важнейший показатель, который сохранил свою положительную динамику», — сказал Владимир Якушев.

Предприятия Челябинской области демонстрируют социальную направленность, уточнил спикер. На Южном Урале зарплаты выросли на 10,2% в течение года. Это говорит о том, что бизнес нацелен не только на получение прибыли.

Одним из главных вызовов, с которым придется работать в длительной перспективе, стало кадровое обеспечение производств. Он привел в пример дефицит работников в оборонно-промышленном комплексе региона, где сейчас требуется 7 258 человек. В свою очередь система профессионального образования подготовила 10 тысяч выпускников технических специальностей, вузы окончили 4 тысячи человек. Однако выпускники не идут работать по специальности.

«В этом плане важно на уровне субъектов РФ создать условия, чтобы мы не теряли выпускников. Чтобы они, отучившись на токаря или фрезеровщика, не уходили работать в торговлю. Потому что по большому счету у нас происходит тогда нецелевое расходование бюджетных средств. Специалистов мы готовим по одной отрасли, в результате он трудоустраивается в другую. При этом бюджетные деньги и система образования на этого студента деньги получила», — отметил Владимир Якушев.

Кроме того, необходимо наладить взаимодействие между небольшими предприятиями и учебными заведениями.

«Наша задача — сформировать систему, чтобы предприятия на постоянной основе взаимодействовали с организациями среднего специального образования», — подчеркнул спикер.

Среди других предложений: разработка системы стимулов для молодежи, возможность предоставления предприятиями материальной базы для учебных заведений, расширение практики привлечения к работе осужденных, участие в проекте «Производительность труда», обучение студентов действующими практиками.

Количество предприятий оборонно-промышленного комплекса за два года выросло в пять раз, уточнил на заседании первый замминистра регионального Минпрома Михаил Кнауб. Для бесперебойной работы предприятий ОПК по указанию президента России Владимира Путина в регионе создали штаб под председательством губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Глава региона дал поручение по системной работе по подготовке кадров. В итоге специалисты штаба определили список из 30 предприятий области, которые наиболее остро нуждаются в кадрах. А также провели с ними совещания.





«Можно отметить несколько проблем, с которыми сталкиваются предприятия. Это отсутствие на рынке труда свободных рабочих кадров, высокая конкуренция среди работодателей на рынке труда, низкий размер предлагаемой заработной платы — не все предприятия повышают до того уровня, чтобы конкурировать между собой. Много предприятий привлекают зарплатой — и работники перетекают с одного предприятия на другое. А также недостаточное количество социальных программ по поддержке работников», — перечислил Михаил Кнауб.

Первый заместитель начальника Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Александр Шегуров предложил возвращать на заводы пенсионеров, которые бы работали наставниками для молодых специалистов.

В конце заседания стороны подписали три соглашения. Первое — между АО «АвтоВАЗ», ФРП Челябинской области и ЧРО «СоюзМаш России», второе — между Союзом промышленников и предпринимателей Челябинской области с ЧРО «СоюзМаш России» и третье — между Минобразования Челябинской области с ЧРО «СоюзМаш России».

«Это соглашение о взаимодействии, которое планируется расширить между флагманом отечественного автопрома „АвтоВАЗом“ и региональным отделением челябинского СоюзМаша в части взаимодействия и обмена опытом, а также информацией о новых продуктах, новых проектах, которые запускаются на „АвтоВАЗе“ и возможности предприятий Челябинской области — членов нашего союза — в первую очередь участвовать в этих проектах в качестве поставщиков», — прокомментировал соглашение президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов.