В Челябинской области установился рекордно низкий показатель по безработице

Количество нетрудоустроенных в регионе снизилось до 10 тысяч человек

В Челябинской области установился рекордно низкий показатель по безработице за последние 4 года. Количество безработных в регионе за этот период времени снизилось более чем в 6 раз, до 10 тысяч человек, сообщили в Контрольно-счетной палате Челябинской области.

«За последние 4 года максимальные показатели безработицы были зафиксированы во времена пандемии в сентябре 2020 года. Тогда количество безработных составило 92,3 тысячи человек, уровень зарегистрированной безработицы был 4,92%. Затем данные показатели начали постепенно снижаться, а в последний год они демонстрировали рекордно низкие значения», — уточнили в КСП.

По данным на 31 декабря 2023 года, в Челябинской области количество зарегистрированных безработных составило 10,2 тысячи человек, в 2022 году — 13,96 тысячи, в 2021 году — 20,89 тысячи, в 2020 году — 65,5 тысячи.





Уровень безработицы в регионе в конце 2023 года составил 0,57% (в 2022 году — 0,75%, в 2021 году — 1,13%, в 2020 году — 3,49%). Количество вакансий достигло 49,77 тысячи единиц (в 2022 году — 40 тысяч, в 2021 году — 37,85 тысячи, в 2020 году — 28,63 тысячи единиц).

Коэффициент напряженности составил 0,24 (в 2022 году — 0,45, в 2021 году — 0,61, в 2020 году — 2,37).

Отметим, что низкий уровень безработицы оказывает положительное влияние на рост заработных плат и повышение престижности рабочих профессий.

Это мотивирует бизнес заниматься увеличением производительности труда и заботиться о сохранении коллектива.