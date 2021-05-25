Red Wings запускает рейсы из Магнитогорска в Екатеринбург и Минеральные Воды

Самолеты будут отправляться дважды в неделю

С 8 июня магнитогорцы смогут отправляться в Екатеринбург и Минеральные воды из городского аэропорта. Как сообщили в пресс-службе администрации Магнитогорска, компания Red Wings открывает регулярные рейсы, которые будут выполняться еженедельно по вторникам и четвергам.

Так, вылет из Екатеринбурга в Магнитогорск назначен на 07:35, обратный рейс будет отправляться в 16:50. Время в пути составит 1 час 10 минут.

Из Магнитогорска в Минеральные Воды можно будет добраться за 2 часа 50 минут. Вылет на юг запланирован на 09:35, из Минеральных Вод самолет будет отправляться в Магнитогорск в 11:15.

«Рейс по маршруту Екатеринбург — Магнитогорск — Екатеринбург субсидируется в размере 61% на паритетных началах из бюджетов Свердловской и Челябинской областей в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 года № 1242 „О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формировании региональной маршрутной сети Российской Федерации“. Стоимость авиаперелета по тарифу „эконом“ составит 1250 рублей в одном направлении»,— уточнили в городской мэрии.

Купить билет на рейс Магнитогорск — Минеральные Воды — Магнитогорск в одном направлении можно будет за 7349 рублей. Все потому, что он будет выполняться без субсидий. Однако осенью цена может значительно снизиться: руководство компании Red Wings обратилось к Алексею Текслеру с просьбой о выделении субсидии с сентября этого года.