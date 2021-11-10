Росавиация утвердила 20 субсидированных рейсов из Челябинской области на 2022 год

Рейсы будут отправляться из Челябинска и Магнитогорска

Росавиация утвердила перечень субсидируемых авиамаршрутов на 2022 год. Это 20 направлений, из которых 15 будут выполняться из Челябинска, а также пять из Магнитогорска, сообщает Миндортранс региона.

Из Челябинска рейсы будут отправляться в Астрахань, Волгоград, Воронеж, Казань, Красноярск, Махачкалу, Минеральные Воды, Мурманск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самару, Сургут, Уфу и Ханты-Мансийск. Из Магнитогорска — в Екатеринбург, Казань, Минеральные Воды, Новосибирск и Сочи.

«Перелеты будут выполняться следующими авиакомпаниями: из Челябинска в города Минеральные Воды и Ростов — „Azimut“, в остальные направления — „Red Wings“. Из Магнитогорска в города Минеральные Воды и Екатеринбург — „Azimut“, в Новосибирск — „S7“, в Сочи — „Nordwind Airlines“, в Казань — „ЮВТ АЭРО“», — сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Челябинской области.

Напомним, на 2021 год Росавиацией было утверждено 16 авиамаршрутов, субсидируемых из федерального и регионального бюджетов, из них 13 выполняются из челябинского аэропорта в Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Краснодар, Красноярск, Омск, Казань, Волгоград, Махачкалу, Геленджик, Мурманск, Норильск, Сургут, Ханты-Мансийск. Еще три выполнялись из магнитогорского аэропорта.