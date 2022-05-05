Из Челябинска запустят субсидированные рейсы в Новый Уренгой и Улан‑Удэ

Полеты будут осуществлять два раза в неделю

Росавиация обновила перечень маршрутов на 2022 год по программе субсидирования региональных авиаперевозок. Из Челябинска будут доступны еще два направления — в Новый Уренгой и Улан-Удэ. Документ с изменениями опубликован на сайте ведомства.

Перелеты будет выполнять авиакомпания Red Wings на лайнерах SSJ100, вмещающих 100 пассажиров. В Новый Уренгой перелеты планируют осуществлять с 1 по 31 мая 2022 года два раза в неделю. Субсидировать 50% затрат на их выполнение будет правительство Челябинской области.

В Улан-Удэ воздушные суда будут летать с 1 мая по 30 сентября 2022 года. По этому маршруту в неделю запланировано также два рейса. Софинансирование Челябинской области составит 50%.

Ранее на 2022 год Росавиация утвердила 15 субсидированных рейсов из Челябинска. Полеты выполняют в Астрахань, Волгоград, Воронеж, Казань, Красноярск, Махачкалу, Минеральные Воды, Мурманск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самару, Сургут, Уфу и Ханты-Мансийск.

В Магнитогорск утверждено пять направлений — в Екатеринбург, Казань, Минеральные Воды, Новосибирск и Сочи.

По всей России в перечень субсидируемых в 2022 году маршрутов включено около 400 направлений. В программе авиаперевозок принимают участие 19 российских авиакомпаний. На реализацию программы в текущем году из федерального бюджета выделено 9,1 млрд рублей. За первый квартал льготным авиаперелетом воспользовались 715 тыс. россиян.