В Магнитогорске назначили наказание мужчине, обстрелявшему автомобиль девушки

Водитель джипа объяснил свой поступок нервным напряжением

Правобережный районный суд Магнитогорска назначил наказание водителю SsangYong, который на проезжей части выстрелил в автомобиль 18-летней девушки. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, на перекрестке улиц Галиуллина и Советской Армии 18-летняя Ксения Гладышева, находясь за рулем легкового авто, перестроилась в правый ряд и остановилась на светофоре. Одному из водителей это не понравилось, и он начал выкрикивать оскорбления в адрес девушки, а затем достал пистолет и выстрелил в машину. Заднее стекло разбилось вдребезги.

Девушка доехала до дома, а затем они с мамой отправились в отделение полиции и написали заявление.



В отношении водителя возбудили административное дело по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).

В суде мужчина вину признал, свой поступок объяснил тем, что он разнервничался. Когда движение стояло перед светофором, водитель автомобиля «Лада-Приора» отпустила тормоз и начала накатываться на его внедорожник.

«При назначении наказания судья учел характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение. Отягчающих административную ответственность обстоятельств судом не установлено. Суд назначил виновному наказание, связанное с изоляцией от общества, — административный арест на восемь суток», — рассказали в суде.