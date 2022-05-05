На Украине погибли военные из Коркино и Нязепетровска

Похороны младшего сержанта — коркинца пройдут сегодня, 5 мая

В минувшие выходные в Нязепетровске прошло прощание с Никитой Малявиным.



5 мая в Коркино состоится прощание с 24-летним младшим сержантом Максимом Шумаковым, погибшим в ходе спецоперации на Украине. 2 мая Нязепетровск простился с танкистом Никитой Малявиным, сообщили Первому областному информагентству в администрации города.

20-летний Никита Малявин служил по контракту в чебаркульской гвардейской танковой дивизии, известно, что его тело после смерти долго не могли опознать. 24-летний младший сержант Максим Шумаков — командир танка из 2-й Таманской гвардейской мотострелковой дивизии.

Как ранее сообщало Первое областное информагентство, в марте в Коркино уже проходили похороны младшего сержанта Максима Кравченко, он был посмертно награжден орденом Мужества. Для Нязепетровска гибель Никиты Малявины — также вторая трагедия с начала специальной военной операции на Украине: в апреле подтвердилась информация о гибели уроженца города майора Дмитрия Стахеева.

Редакция Первого областного информагентства приносит свои соболезнования родным и близким погибших солдат.