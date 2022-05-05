В Златоусте в ночном пожаре сгорели пять дачных домов

Дознаватели выясняют причины возгорания

В ночь на четверг, 5 мая, в садовом товариществе № 8 на Уржумке вспыхнул крупный пожар, который уничтожил пять домов. Об этом сообщили в 1-м пожарно-спасательном отряде Златоуста.

Первое сообщение о возгорании поступило от жительницы дома по улице Лизы Чайкиной около двух часов ночи. Потом один за другим звонили и другие дачники.

По прибытии пожарных дача № 27 была полностью охвачена огнем, пламя перекинулось на кровлю 26-го и 28-го домов. Затем огонь охватил еще два участка. Один из них выгорел почти полностью, второй удалось отстоять. Огонь распространялся быстро из-за плотной застройки на узкой улице.

«На месте работали четыре автоцистерны и 20 человек личного состава. Сложность в тушении заключалась еще в том, что район безводный. Ближайшие гидранты расположены далеко от места происшествия. Пришлось организовать подвоз воды от них», — рассказали в пожарно-спасательном отряде.

Пламя тушили до самого утра.