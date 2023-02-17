«Победа» запустит авиарейс из Челябинска в Анталью

Билеты уже можно купить на сайте перевозчика

«Рейсы из Челябинска, Екатеринбурга, Волгограда и Владикавказа будут выполняться два раза в неделю. Полеты из Перми и Махачкалы — три раза в неделю, из Казани — четыре раза в неделю»,

— пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.