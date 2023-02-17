Авиакомпания «Победа» с 1 июня запустит прямые рейсы в Анталью (Турция) из семи городов России, в числе которых оказался и Челябинск. Полеты будут осуществляться дважды в неделю.

С 1 июня в Анталью можно будет улететь не только из Челябинска, но и из Владикавказа, Волгограда, Екатеринбурга, Казани, Махачкалы и Перми.

«Рейсы из Челябинска, Екатеринбурга, Волгограда и Владикавказа будут выполняться два раза в неделю. Полеты из Перми и Махачкалы — три раза в неделю, из Казани — четыре раза в неделю», — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.
На сайте «Победы» уже можно выбрать авиабилет.

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Напомним, в конце января из Челябинска отправился первый прямой рейс до Красноярска. А с февраля из столицы Южного Урала можно будет улететь без пересадок в Уфу, Самару и Тюмень. Кроме того, авиакомпания QAZAQ AIR открыла прямые рейсы в Астану и обратно.