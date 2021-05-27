В ЧелГУ стартовал 22‑й фестиваль СМИ «Трансмиссия»

Церемонию открытия провели губернатор, ректор ЧелГУ и зампред Союза журналистов России

После годичного перерыва журналисты Челябинской области снова собрались вместе. К южноуральцам присоединились коллеги из Свердловской, Курганской и Кемеровской областей.

Организаторы назвали 22-й фестиваль СМИ «Трансмиссией», объясняя это тем, что журналисты — важнейшие детали общества и прогресса.

«Я вспоминаю 19-й год, мы встретились в Троицке, был откровенный разговор. Рад, что сегодня мы снова вместе, есть возможность обсудить проблемы и пообщаться. Пандемия продолжается, все столкнулись с ее вызовами. То, что журналисты всегда давали информацию, — бесценно. Благодаря вам жители узнавали информацию, быстро ее анализировали. Спасибо вам, всем успеха и удачи», — поблагодарил собравшихся Алексей Текслер.

Заместитель председателя Союза журналистов России в своей речи отметил сложности, с которыми в период локдауна столкнулись журналисты. По его мнению, переход в онлайн заставил коллективы редакций максимально перестроить все принципы работы.

«Я тоже рад, что жизнь продолжается. Нам сложно работать в «Зуме», мы привыкли топтаться в редакциях. Это торговать можно в онлайн-магазинах. Приветствую вас от имени председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева. Вам повезло с губернатором, с управлением, которое занимается прессой, даже погоду комфортную обеспечили. Давайте делиться опытом», — поприветствовал журналистов зампред российского Союза Алексей Вишневецкий.

Последним слово взял ректор ЧелГУ Сергей Таскаев.

«Сначала было слово, а потом понеслось. Каждое слово обладает энергией. Она сопоставима с ядерной энергией, вы можете подвигать людей на созидание или сносить государства. За примерами далеко ходить не надо. Поэтому вы должны быть очень ответственными! Рад, что в ЧелГУ собралась лучшая часть журналистского сообщества», — отметил Сергей Таскаев.

В программе фестиваля заявлены именитые спикеры: содиректор Аdconsult Роман Пивоваров, секретарь Союза журналистов России Владимир Касютин, публицист Анатолий Вассерман.

В числе прочих мастер-класс для коллег проведет главный продюсер информационного вещания медиахолдинга «Первый областной» Дарья Годунова.