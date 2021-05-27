В Челябинске за 50 преступлений осужден участник группы «обнальщиков»

Приговор вынес Центральный районный суд

В Челябинске осужден участник организованной преступной группы Н. Иванов, который обманул 50 человек. Об этом сегодня, 27 мая, сообщила консультант Центрального районного суда Людмила Юсупова.

Установлено, что осужденный в составе организованной группы похищал деньги у людей под предлогом возвращения им компенсации за якобы контрафактные БАДы, приобретенные ими ранее через сеть Интернет. Путем обмана и введения в заблуждение потерпевших убеждали совершить переводы денег.

«Доходы от преступной деятельности являлись для членов преступной группы единственным и постоянным источником существования. Они официально не работали и не имели постоянного легального дохода», — уточнила Людмила Юсупова.

Приговором Центрального районного суда Челябинска Н. Иванов признан виновным и осужден по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года 11 месяцев с отбыванием в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.