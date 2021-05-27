В Саткинском районе проверят расходование средств на модернизацию системы теплоснабжения

Жители обращались к губернатору с просьбой наладить новую систему отопления

Контрольно-счетная палата Челябинской области (КСП) проведет проверку использования бюджетных средств, выделенных на модернизацию сетей теплоснабжения в Бакале Саткинского района, сообщает пресс-служба контрольного ведомства. К проверке приступят 31 мая. Проверка КСП пройдет в администрациях Саткинского района и Бакальского городского поселения.

Напомним, жители старой части Сатки обратились к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру во время прямой линии в декабре 2019 года с просьбой наладить новую систему теплоснабжения и газифицировать их частный сектор.

В 2020 году централизованное теплоснабжение частных домов в старой части Сатки прекратили. Их перевели на индивидуальное газовое отопление. Источником подачи тепла в дома старой части города много лет была котельная АО «Саткинский чугуноплавильный завод».

Но предприятие сообщило администрации района о прекращении подачи тепловой энергии и горячей воды жителям. После этого районная администрация приступила к реализации комплекса мероприятий по модернизации системы теплоснабжения старой части Сатки.

В муниципальных образованиях Челябинской области ежегодно проводится модернизация систем теплоснабжения с привлечением инвестиций. По итогам 2020 года в регионе удалось заменить шесть неэффективных котельных. Всего за последние девять лет в Челябинской области заменили 199 котельных.