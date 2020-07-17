Из Челябинска в Калининград прилетел и отправился первый рейс

Прилетевший самолет встретили аркой из воды.

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В аэропорту Челябинска сегодня, 17 июля 2020 года, впервые встретили рейс из Калининграда. По старой традиции самолет из новой точки приветствовали водным салютом: два пожарных автомобиля подают струи воды, которые образуют арку, сквозь нее проезжает самолет.

Как только появилась информация о прямом сообщении с Калининградом, челябинцы сразу же воспользовались возможностью добраться до туда без пересадок.

«Получилось двадцать пять тысяч на двоих туда и обратно. Да, на двоих это очень хорошо. Через Москву, мы узнавали в прошлом году, стоило бы 52 тысячи. Мы узнали, что будет прямой рейс, поэтому тут же с удовольствием взяли билеты, в Калининграде у меня старший сын. Поэтому летим к нему с младшим сыном, радуемся, через 3 часа 45 минут у нас будет встреча», — делится эмоциями с корреспондентом медиахолдинга ОТВ Ирина Брюханова.

Новое направление было открыто по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

«В декабре месяце под председательством губернатора Челябинской области Алексея Леонидовича, на тему развития международного аэропорта Челябинск, было дано поручение о проработке данного направления, открытия. Поэтому сотрудники нашего предприятия усиленно работали, практически с каждой компанией провели переговоры», — прокомментировал ситуацию для корреспондента медиахолдинга ОТВ генеральный директор международного аэропорта Челябинска Андрей Осипов.

Из Калининграда и обратно добраться можно будет на самолетах авиакомпании «Северный ветер», два раза в неделю: в воскресенье и четверг. В летний период пассажиропоток большой, на время, когда пассажиров будет мало, рейсы будет субсидировать государство.