Из бюджета Челябинска выделили 242 млн рублей на выкуп спорткомплекса «Сигнал»

Хоккейная школа, каток и стадион в Ленинском районе станут муниципальными

Депутаты Челябинской городской думы рассмотрели проект решения об увеличении расходов бюджета города более чем на 1,2 млрд рублей за счет межбюджетных трансферов и свободных остатков. Из дополнительных средств 242,6 млн рублей пойдут на покупку спорткомплекса «Сигнал» в Ленинском районе. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе гордумы Челябинска.

Впервые «Сигнал» выставили на продажу в ноябре прошлого года. Спорткомплекс продавали тремя отдельными лотами. Первый — трехэтажный крытый искусственный каток площадью 7,8 тыс. кв. м, он находится на улице Чистопольской, 27. Начальная цена объекта составляла 156,5 млн рублей. Также в имущество входит спортивный комплекс со стадионом общей площадью 2,3 тыс. кв. м, расположенный на улице Дербентской, 41. Его продавали по начальной цене 69,5 млн рублей. Кроме того, на продажу за 16,7 млн рублей выставили детскую хоккейную школу по улице Люблинской, 45. Площадь двухэтажного здания составляет 918 кв. м. Общая стоимость «Сигнала» оценивалась в 242,7 млн рублей. В настоящий момент объект принадлежит госкорпорации «Ростех». Имущественный комплекс продают как непрофильный актив.





Источник — документация о продаже на сайте «Российского аукционного дома»

Перевести «Сигнал» в муниципальную собственность в 2019 году поручил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Тогда же на стадионе предложили организовать еще одно поле для мини-футбола.

Остальные дополнительные средства, которые Гордума добавила в бюджет Челябинска (983,3 млн рублей), планируют направить на благоустройство городских пространств. В том числе на ремонт парков «Дружба» в Тракторозаводском районе, «Металлург» им. О.И. Тищенко в Металлургическом районе, «Плодушка» в Ленинском районе. Предусмотрены средства на комплексное проектирование территории Центрального парка культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина. Также в планах — благоустройство территории возле дворца спорта «Юность» и другое.