В челябинском поселке бродячая собака искусала 12‑летнего школьника

СК проводит поверку

В челябинском поселке Федоровка бродячая собака набросилась на 12-летнего подростка и укусила его за лицо. Об этом сегодня, 16 февраля, сообщили в СУ СКР по региону.

ЧР случилось еще 13 февраля. К ребенку подбежала бездомная собака и вцепилась в лицо. Школьника доставили в травмпункт.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка», — сообщили в региональном СУ СКР.

Также проверку по факту нападения на ребенка проведет прокуратура.

Напомним, 6 февраля в той же Федоровке собака напала на 7-летнего мальчика. Раны на лице ребенка пришлось зашивать. Родители пострадавшего думали, что животное бродячее, однако, как сообщил 7 февраля на аппаратном совещании в администрации Челябинска глава Советского района Владислав Макаров, у агрессивной собаки есть хозяева.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.Три года в стране реализуется закон «Об обращении с животными». Информагентство «Первое областное» попыталось узнать, стало ли в Челябинской области меньше бродячих собак за время его действия. Оказалось, что никто не может ни посчитать, ни проанализировать результативность закона: собак чипируют, строят приюты, выделяют деньги, но южноуральцы продолжают жаловаться на угрожающие своры.

В январе 2022 года жертвами бродячих собак стали двое маленьких детей в Тверской области и Забайкальском крае. Журналист Первого областного информагентства, много лет общавшийся именно с безнадзорными псами, считает ущербным действующий закон об ответственном обращении с животными. Выход из ситуации — лишь в совмещении гуманных и радикальных методов.