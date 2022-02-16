Жители Чурилово сообщили о незаконной рубке деревьев

Челябинцы заметили снос берез

Жители Чурилово сообщили о незаконной рубке деревьев в районе железнодорожного переезда. По их словам, неизвестные спилили березы и вывезли их. В администрации Челябинска ответили, что разрешение на снос деревьев не выдавали.

«Вышли двое мужчин, спилили дерево (березу), загрузили в газель, распилив ее еще два раза, а верхушку дерева воткнули в снег к пеньку, который остался от добротного многолетнего дерева. На этой территории и вблизи произрастает множество молодых деревьев (берез). Раз начали пилить, значит, спилят все», — сообщила местная жительница Екатерина Матросова.

В мэрии ответили, что управлением экологии и природопользования не выдавалось разрешение на снос зеленых насаждений на территории поселка Чурилово в районе железнодорожного переезда 2109 км. По данному факту проводится проверка.

«Направлен запрос о проведении обследования указанной территории. В случае подтверждения фактов, указанных в обращении, МКУ „АТИ“ будут оформлены документы о незаконном сносе зеленых насаждений с последующим направлением в правоохранительные органы», — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Челябинка сообщила, что стала свидетельницей подобной ситуации не в первый раз. К своему обращению она приложила фото и видео.