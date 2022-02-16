В Челябинской области для иностранных студентов создают чат-бот для адаптации в стране

Цифрового помощника разрабатывают ученые ЮУрГУ

Ученые Южно-Уральского государственного университета разрабатывают адаптационный чат-бот для иностранных студентов «Сократ-2020». В конце января прототип чата уже протестировали, его итоговую доработанную версию планируют представить в апреле этого года, сообщили 15 февраля в пресс-службе вуза.

Идея создать цифрового помощника возникла на кафедре философии. Возглавил проект доктор философских наук, профессор кафедры философии Института медиа и социально-гуманитарных наук ЮУрГУ, директор научно-образовательного центра практической и прикладной философии Сергей Борисов. По его словам, работа с иностранными студентами позволила сформировать некую базу экзистенциальных запросов, которые нуждаются в удовлетворении, и на основе этой базы возникла идея разработать программное обеспечение, позволяющее студенту получать всю необходимую информацию в форме диалога.

«Я уверен, что это позволит студентам совершенствовать свои навыки культурной, образовательной и когнитивной компетентности, повысить качество жизни, эффективность обучения и гармонично интегрироваться в социально-культурную жизнь города и региона»,— сказал Сергей Борисов.

Над проектом работают 13 сотрудников вуза. При его разработке специалисты ориентировались на наиболее успешные иностранные аналоги адаптационных бот-чатов, а также на исследования, которые позволили выявить основные проблемы, с которыми сталкиваются студенты-иностранцы.

«На основе выявленных проблемных маркеров в скрипте чат-бота были прописаны ветви, содержащие потенциальные запросы по выбранной теме. К примеру, стартовая страница чат-бота „Сократ-2020“ спрашивает у собеседника: „где и что находится в ЮУрГУ“, „как пользоваться транспортом в Челябинске“, „что делать, чтобы лучше знать русский язык“ и тому подобное. Таким образом, в техническом плане чат-бот „Сократ-2020“ представляет древовидную структуру, которая предлагает пользователю на начальном этапе выбрать один из предложенных вариантов, от которого будут идти „ветви ответов“», — уточнили в пресс-службе вуза.

26 января контрольная группа апробировала чат-бот, выявила его недостатки, и в ближайшее время в цифровой помощник внесут все необходимые коррективы. Итоговый вариант чат-бота ученые-создатели презентуют во время международного научного культурно-образовательного форума «Евразия-2022: социально-гуманитарное пространство в эпоху глобализации и цифровизации», который пройдет в апреле этого года.