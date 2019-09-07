Алексей Текслер совершает рабочий объезд Челябинска

Глава региона проверил выполнение поручений.

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Сегодня, 7 сентября, в День города Челябинска, не остается в стороне и глава региона Алексей Текслер. Свое утро он начал с посещения стадиона «Сигнал», на поле которого недавно сделали новое искусственное покрытие. Оно получилось очень мягким, и играть на нем сплошное удовольствие. Скоро там установят и новые ворота.





Также к главе региона обратились и родители юных футболистов. Они попросили сделать освещение стадиона и расширить парковку, так как во время матчей не хватает мест для машин.

В планах организовать на этом стадионе еще одно поле, но уже для мини-футбола. Алексей Текслер поручил перевести «Сигнал» в муниципальную собственность.

А после посещения «Сигнала», Алексей Текслер отправился на стадион «Локомотив», где проходит фестиваль футбола. Там главе региона подарили именную футболку клуба «Спартак». Вручал презент Евгений Ловчев, заслуженный мастер спорта России.





А после этого, Алексей Текслер открыл соревнования, забив гол в ворота. Сегодня свои турниры проведут школьники и дошколята. Отмечается, что играть будут и девочки, и мальчики.