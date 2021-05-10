Магнитогорцев возмутили выброшенные в мусорное ведро георгиевские ленты

Символ Победы местные жители обнаружили выброшенным в гипермаркете

Жители Магнитогорска возмутились выброшенными в мусорное ведро георгиевскими лентами прямо в День Победы. Очевидец сообщил в социальных сетях, что увидел подобное в гипермаркете «Лента».

«Может, не нужно ленточки покупателям как рекламки раздавать?»— возмутилась пользователь Татьяна Самородова.

Местные жители поддержали автора поста и отметили, что некоторые люди перестали ценить символ Победы.

«Что только с этим символом не делают! На входные двери привязывали, на машинную антенну крепили. До мусорки дошло. Вы люди, ау? Нелюди...»— написала Татьяна Курылева.

Другие пользователи предположили, что сотрудники магазина дали ленты детям, которые не придали им значения и выбросили. Некоторые же возразили комментаторам и отметили, что память о Великой Победе должна быть в уме и сердце, а лента — это всего лишь кусочек ткани.

Напомним, георгиевская лента появилась еще в Российской Империи в 1769 году. Тогда императрица Екатерина II учредила награду для офицеров за проявленную в боях храбрость — орден Святого Георгия и поручила носить его на шелковой ленте с тремя черными и двумя желтыми полосами. Так за лентой и закрепилось название — «георгиевская». Уже в советское время лента прилагалась к различным наградам, таким как: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945», «За взятие Берлина» и другим. Носить георгиевскую ленту положено у сердца в виде бантика или петли. Использовать ее иначе недопустимо.