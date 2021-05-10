В первый рабочий день в Челябинской области потеплеет до +25°C

Осадков синоптики не прогнозируют

Четырехдневная рабочая неделя в Челябинской области начнется с летнего тепла. Во вторник, 11 мая, синоптики прогнозируют солнечную погоду и потепление до +25°C. Подробнее рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

В ночь на вторник столбики термометров в регионе опустятся до +2, +7°C. Днем воздух прогреется до +20, +25°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер восточной четверти от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинске 11 мая осадков также не ожидается. В ночные часы похолодает до +5, +7°C, днем ртутные столбики покажут +22, +24°C. Ветер восточной четверти от 4 до 9 метров в секунду.