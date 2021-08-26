Сбербанк с начала года выдал уже 65 тысяч молодежных Сберкарт жителям Челябинской области. Всего такими картами на Южном Урале сейчас пользуются более 285 тысяч человек, сообщает пресс-служба банка. Получить молодежные карты Сбербанка могут граждане России в возрасте от 14 до 21 года. Из документов понадобится только паспорт. Оформить карту можно дистанционно, оставив заявку на сайте банка.
Молодежная карта бесплатна в обслуживании, если тратить по ней от пяти тысяч рублей в месяц, а при меньших тратах стоимость обслуживания составляет всего 40 рублей (для взрослых — 150 рублей). К тому же в самых актуальных для этого возраста категориях начисляются повышенные бонусы СберСпасибо. При подключении подписки СберПрайм+ обслуживание будет бесплатным. Еще одно из преимуществ карты — вносить средства могут родственники пользователя.
Есть специальное предложение для тех, кто оформляет СберКарту в первый раз. Они получают бесплатное обслуживание с момента получения СберКарты и до конца следующего месяца и возврат 5% бонусами за покупки в кафе и ресторанах при регистрации в программе СберСпасибо. Также молодежная карта обладает обычными плюсами других дебетовых карт Сбербанка: участие в бонусной программе, мобильный банк, бесконтактная оплата. Кроме того, имеет низкие тарифы, рассчитанные специально на молодежную аудиторию.
«Мы стараемся адаптировать услуги под потребности всех наших клиентов с учетом их интересов и увлечений. Молодежная Сберкарта будет не только ярким акцентом в образе, но и помощником во многих делах. Управлять молодежной картой можно в Сбербанк Онлайн, с ней им будет проще переводить деньги или, к примеру, оплачивать мобильную связь и интернет. Мы продолжим развивать экосистему Сбера, предлагая все больше возможностей для нового поколения», — говорит управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.
Напомним, что в этом году Сбербанк получил премию Frank RG в номинации «Самая выгодная карта для молодежи». Ею признана молодежная Сберкарта с выгодными условиями для клиентов в возрасте от 14 до 21 года. По оценке Frank RG, при выборе дебетовой карты именно надежность банка, удобство онлайн-управления своими финансами и стоимость обслуживания являются определяющими факторами — по этим показателям СберКарта и была признана лучшей.
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