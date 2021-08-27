Уральское управление Ростехнадзора во время плановой проверки выявило 500 нарушений обязательных требований промышленной безопасности на объектах Магнитогорского металлургического комбината. Ревизия проводилась с 10 по 23 августа 2021 года. Эксперты исследовали 26 опасных производственных объектов ММК, сообщает пресс-служба Ростехнадзора.
«Установлено, что при эксплуатации технологического оборудования не выполняются основные задачи производственного контроля; представлены недостоверные сведения, характеризующие опасные производственные объекты; отсутствуют заключения экспертизы промышленной безопасности технических устройств; не обеспечена безопасная эксплуатация грузоподъемных механизмов; отсутствует контроль за состоянием воздушной среды в газоопасных местах II группы», — отметили в ведомстве.
ТАСС в пресс-службе ММК сообщили, что критических нарушений при проверке не выявлено.
«В ходе проверки зафиксирован ряд замечаний, треть из которых были устранены еще до окончания инспекции. В отношении остальных замечаний проверяющие выдали предписание, по которому в ПАО „ММК“ оперативно сформированы графики, определены сроки и ответственные за устранение», — сказали ТАСС в пресс-службе предприятия.
Административные дела возбудили в отношении юридического лица предприятия и 29 должностных лиц. Эксплуатирующей организации выданы предписания об устранении выявленных нарушений. Уральское управление Ростехнадзора контролирует исполнение требований.