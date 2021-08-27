Ростехнадзор нашел на ММК 500 нарушений промышленной безопасности

Ведомство потребовало устранить все замечания

Уральское управление Ростехнадзора во время плановой проверки выявило 500 нарушений обязательных требований промышленной безопасности на объектах Магнитогорского металлургического комбината. Ревизия проводилась с 10 по 23 августа 2021 года. Эксперты исследовали 26 опасных производственных объектов ММК, сообщает пресс-служба Ростехнадзора.

«Установлено, что при эксплуатации технологического оборудования не выполняются основные задачи производственного контроля; представлены недостоверные сведения, характеризующие опасные производственные объекты; отсутствуют заключения экспертизы промышленной безопасности технических устройств; не обеспечена безопасная эксплуатация грузоподъемных механизмов; отсутствует контроль за состоянием воздушной среды в газоопасных местах II группы», — отметили в ведомстве.

ТАСС в пресс-службе ММК сообщили, что критических нарушений при проверке не выявлено.

«В ходе проверки зафиксирован ряд замечаний, треть из которых были устранены еще до окончания инспекции. В отношении остальных замечаний проверяющие выдали предписание, по которому в ПАО „ММК“ оперативно сформированы графики, определены сроки и ответственные за устранение», — сказали ТАСС в пресс-службе предприятия.

Административные дела возбудили в отношении юридического лица предприятия и 29 должностных лиц. Эксплуатирующей организации выданы предписания об устранении выявленных нарушений. Уральское управление Ростехнадзора контролирует исполнение требований.