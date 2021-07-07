Футбольный клуб «Челябинск» подписал контракт с воспитанником ЦСКА

Новобранец команды имеет опыт выступлений в юношеской лиге УЕФА

Руководство ФК «Челябинск» заключило контракт с центральным защитником Кириллом Сараевым, сообщает пресс-служба клуба. Новобранец челябинской команды минувший сезон провел в ФК «Рязань».

Кирилл Сараев родился в Сызрани, однако начинал свой спортивный путь в академии московского ЦСКА. В составе армейцев в сезоне-2014/2015 сыграл 5 матчей в юношеской лиге УЕФА.

Первым профессиональным клубом Кирилла Сараева стало кировское «Динамо», за которое в сезоне-2016/17 игрок провел 22 матча. Далее были — «Анжи-Юниор», «Сызрань-2003», «Текстильщик» из Иваново, с которым он завоевал Кубок РПФЛ в дивизионе «Запад».

В активе 25-летнего центрального защитника есть опыт выступлений в ФНЛ. Последним клубом игрока стал ФК «Рязань», из которого он перешел в ФК «Челябинск» в статусе свободного агента.

Всего за карьеру Кирилл Сараев провел 11 матчей, забил 2 гола. По данным Transfermarkt, оценочная трансферная стоимость защитника составляет 200 тысяч евро.

Автор: Степан Тимощук