Нацпарк «Таганай» проведет цифровизацию туристических сервисов

Заповедник будет использовать новые технологии и автоматизированные системы

Сбербанк и национальный парк «Таганай» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития экологического туризма. Подписание документа произошло во время Международной промышленной выставки «Иннопром-2021» в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба Челябинского отделения Сбербанка.

Соглашение предусматривает цифровизацию туристических сервисов нацпарка. В частности, Сбер поможет «Таганаю» внедрить в работу новые цифровые технологии и автоматизированные системы, наладить учет и анализ турпотока. Кроме того, банк окажет содействие в доработке стратегических и программных документов по развитию экологического туризма для национальных парков «Таганай» и «Зигальга».

«Туристы могут воспользоваться при посещении территории мобильными приложениями, интерактивными картами, системой онлайн бронирования и оплаты. Но, учитывая ограниченность парка в финансах и квалифицированных специалистах в сфере IT, данные сервисы проработаны на недостаточно технологичном уровне. Банк готов предложить совершенно новые для парка IT-решения, модернизировать существующие туристические онлайн-сервисы, применив весь опыт Сбера в этом вопросе», — отметил управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.

Исполняющая обязанности директора национального парка «Таганай» Эльвина Новоселова подчеркнула, что вместе со Сбером уже реализованы многие проекты — волонтерские акции, «Зеленый марафон», корпоративные мероприятия. Заключенное на «Иннопроме» соглашение является развитием взаимоотношений.

«Сейчас мы ведем работу по детальной проработке программы по развитию туризма в национальных парках „Таганай“ и „Зигальга“. Проект требует разработки мастер-планов и других сопутствующих документов, специалисты Сбера готовы подключиться к этой работе, и в том числе об этом мы договорились в нашем соглашении», — заявила Эльвина Новоселова.

Совместная работа с «Таганаем», по мнению Сбербанка, укрепит позиции нацпарка и позволит тиражировать решения Сбера в других заповедниках России.