«Индекс кулича — 2024»: во сколько обойдется челябинцам пасхальный стол

Выясняем, какую сумму потратят горожане на праздничные угощения

В преддверии Пасхи редакция ИА «Первое областное» подсчитала затраты на праздничный стол и выяснила, в какую сумму в 2024 году челябинским хозяюшкам обойдутся традиционные праздничные угощения: кулич, пасха и расписные яйца.

Одним из символов Пасхи является пасхальный хлеб — кулич, который можно приготовить у себя дома на кухне. Традиционный рецепт выпечки простой. Для приготовления одного кулича понадобится 350 граммов муки, 170 миллилитров молока, 2 куриных яйца, 100 граммов сахарного песка, 70 граммов сливочного масла, 100 граммов сухофруктов, дрожжи. Для изготовления глазури потребуется 2 яичных белка и 100 граммов сахарного песка. Для расчета стоимости мы использовали данные ЕМИСС и Росстата.





По нашим подсчетам, за один домашний кулич придется отдать около 210 рублей. Это на 16,7% больше, чем в 2023 году. Сильнее всего за год подорожали куриные яйца — на 52,2%, до 130 рублей за 10 штук. Также выросли в цене сахар — на 18%, до 71 рубля за кило, сливочное масло — на 13%, до 898 рублей за кило. Стоимость молока выросла на 6%, до 75 рублей за литр. Цены на муку, дрожжи и сухофрукты почти не изменились.





По традиции яйца окрашивают в процессе варки в луковой шелухе. По данным Росстата, лук в Челябинской области за год подешевел на 42% (в 2023 году, наоборот, было удорожание в 2 раза), поэтому на украшении удастся сэкономить. В рознице на полках большой ассортимент специальных пищевых красок, а также различных аксессуаров для пасхальных яиц (стразы, блестки, самоклеящиеся картинки с православными сюжетами). Продают в супермаркетах и пасхальных фарфоровых зайчиков, птенцов, а также тарелочки с углублениями для яиц, чтобы те не укатились по столу.





На розничных прилавках уже появились в продаже куличи весом 400 граммов по цене 199 рублей за штуку, 500 граммов — 270 рублей, 650 граммов — 399 рублей, но цены варьируются от начинки (изюм, цукаты, пралине). В супермаркетах есть порционные мини-куличики стоимостью от 50 рублей за штуку. Отличный вариант для детей дошкольного возраста, которые любят долго выяснять, кому достался кусок кулича побольше.

За неделю до Пасхи челябинские пекарни стали принимать заказы на изготовление пасхальных краффинов, безглютеновых кексов, панеттоне, стоимость которых стартует от 650 рублей за 1 штуку весом 400 граммов. В некоторых пекарнях появились в продаже «премиум-куличи» с начинкой из цукатов и изюма, стоимость которых достигает 1,8 тысячи рублей за 600 граммов.

Если сравнить расходы на приготовление домашнего кулича (217 рублей) и покупку в супермаркете у дома, то выгоднее оказалось купить уже готовый (199 рублей). Плюсом на приготовление кексов хозяйке придется потратить еще и свое время. Но по вкусу наверняка будет выигрышнее домашний вариант! К тому же можно будет учесть все предпочтения родных — кто-то любит с цукатами или только с изюмом, кто-то запекает до яркой корочки…





Еще одним незаменимым блюдом на праздничном столе является творожная пасха. В православии она является символом Гроба Господня — места, в котором произошло величайшее событие — Воскресение Иисуса Христа.

Чтобы сделать творожную пасху дома, нужны следующие ингредиенты: 400 граммов творога, 3–4 столовые ложки сметаны, столько же сливочного масла, немного соли, 100 граммов сахара, 50 граммов сухофруктов.

Стоимость творога в рознице варьируется от 349 до 450 рублей за килограмм в зависимости от жирности, сметана стоит 263 рубля за килограмм (+6% к 2023 году). Если добавить по рецепту сахар, масло и сухофрукты, средняя стоимость творожной пасхи к столу достигнет 400 рублей, что примерно на 50 рублей дороже, чем в прошлом году (+15% год к году). В рознице пасху можно приобрести от 490 рублей за 320 граммов. В продаже пасхи всегда стоили дороже, поскольку необходимо особое кулинарное умение и навыки, чтобы достичь мягкой консистенции.

По нашим подсчетам, чтобы накрыть праздничный стол на одну семью, челябинской хозяюшке в 2024 году понадобится минимум 1,3 тысячи рублей, пару лет назад средний чек составлял 933 рубля.