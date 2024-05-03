Три рецепта куличей к Пасхе от кондитеров из Челябинской области

В свой профессиональный праздник они поделились фирменными рецептами

Пасха — это особенный, светлый праздник. Верующие после богослужений возвращаются домой и всей семьей садятся за стол, главное блюдо на котором — пасхальный кулич. В магазинах их видимо-невидимо, но ничто не сравнится с куличом, приготовленным собственными руками и по оригинальному рецепту. ИА «Первое областное» предлагает читателям три рецепта, по которым готовят куличи в разных уголках Челябинской области.

Повар Иван Савельев из Нагайбакского района предлагает попробовать испечь ароматный кулич с коньяком и цукатами. Готовить его несложно, а вкус точно будет оценен по достоинству. Делимся рецептом.

Ингредиенты на 4 кулича по 300 граммов каждый:

500 граммов муки;

180 граммов сахара;

150 граммов молока;

20 граммов прессованных дрожжей;

2 яйца:

3 желтка;

170 граммов сливочного масла;

1 столовая ложка меда;

1 пакетик ванильного сахара;

1/2 чайной ложки соли;

250 граммов цукатов;

цедра одного апельсина и одного лимона;

80 мл коньяка;

80 мл горячей воды.

Готовим.

Цукаты заливаем водой и коньяком, накрываем пленкой и оставляем до набухания. Для приготовления опары используем молоко, дрожжи, одну столовую ложку сахара и шесть столовых ложек муки. Все перемешиваем, накрываем пленкой и оставляем на 40 минут. Нужно, чтобы опара подошла два раза. После натираем на терке цедру апельсина и лимона и переходим к тесту. Для него понадобятся остатки муки, мед, яйца, желтки, сахар, соль, ванильный сахар, мед. Замешиваем тесто руками или тестомесом. Добавляем подошедшую опару и замешиваем 10—15 минут, чтобы тесто стало гладким и однородным. После добавляем по кусочку сливочное масло и снова взбиваем около 10—15 минут. Цукаты процеживаем и добавляем в тесто вместе с цедрой, взбиваем 3—5 минут и оставляем тесто под пленкой и полотенцем на час. На пленке нужно сделать маленькие дырочки. После того как тесто два раза поднялось, раскидываем его по формочкам и убираем на расстойку на полчаса. Как только тесто поднимется так, чтобы от края формочки осталось около сантиметра, можно ставить в духовку и выпекать 35 минут при температуре 180 градусов. После достаем кулич и украшаем по вкусу.

Кондитер из села Уйского Елена Приданникова не любит сухие куличи из магазинов и ежегодно радует семью творожным куличом с цукатами.

Ингредиенты на 4 небольших кулича:

134 грамма сахара;

10 граммов ванильного сахара;

2 яйца;

144 грамма муки;

90 граммов сливочного масла;

180 граммов влажного творога;

5 граммов разрыхлителя;

2 грамма соды;

цукаты (по желанию).

Готовим.

Взбиваем яйца с сахаром, добавляем размягченное сливочное масло и хорошенько перемешиваем. Добавляем творог и снова перемешиваем. В отдельной миске смешиваем муку с разрыхлителем и содой, а затем добавляем к основной массе и вновь хорошенько перемешиваем. Добавляем цукаты, перемешиваем лопаткой и выкладываем тесто в формы, наполняя их на 2/3. Выпекаем в заранее разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут.







Владелица семейной пекарни Татьяна Кайсарова из поселка Бреды печет бездрожжевой кулич на закваске. Вот ее рецепт.

Ингредиенты на 3 кулича:

для закваски:1 кг муки, пол-литра воды, 10 граммов соли, 63 грамма сахара, 250 граммов сливочного масла;

для теста: 1 кг муки, 250 мл воды, 10 граммов соли, 598 граммов сахара, 420 граммов сливочного масла, 360 граммов яичных желтков (около 18 яиц), 20 граммов разрыхлителя;

для глазури: 100 граммов сахарной пудры, 1 чайная ложка желатина, 4 столовые ложки воды.

Готовим.

Закваску готовим с вечера. Берем все необходимые ингредиенты, помещаем их в миску и хорошенько перемешиваем. Оставляем «бродить» на 14—16 часов при комнатной температуре. После того как закваска выбродила, делаем тесто. Берем отдельную емкость, смешиваем все необходимые ингредиенты и месим тесто до пластичного состояния. Оставляем тесто подниматься на 1,5—2 часа. По готовности тесто разделяем на куски и отправляем в формы, заполняя их на 2/3. Оставляем расстаиваться на 2—3 часа. Когда тесто поднимется до краев или чуть выше, отправляем их в духовку и выпекаем при температуре 170 градусов примерно 35—45 минут. Пока куличи готовятся, делаем глазурь: заливаем желатин двумя ложками воды и оставляем настаиваться. В это время берем сотейник, смешиваем сахарную пудру с водой, доводим до кипения, снимаем с огня и добавляем желатин. Взбиваем миксером для пышности. Украшаем получившейся массой остывшие куличи.



Благодарим редакции газет «Всходы», «Колос» и «Сельские новости» за помощь в подготовке материала.

Ранее редакция ИА «Первое областное» подсчитала затраты на праздничный стол и выяснила, в какую сумму в 2024 году челябинским хозяюшкам обойдутся традиционные праздничные угощения: кулич, пасха и расписные яйца.

