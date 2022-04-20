Во сколько обойдется челябинцам праздничный стол на Пасху?

ИА «Первое областное» посчитало для вас «индекс кулича»

В преддверии Пасхи редакция ИА «Первое областное» решила выяснить, во сколько в этом году обойдется южноуральцам пасхальная трапеза, традиционно включающая в себя кулич, крашеные яйца, кагор и пасху.

В своих подсчетах «индекса кулича» мы исходили из того, что празднование Пасхи по всем правилам предполагает испечь кулич самостоятельно. В традиционном рецепте список ингредиентов включает в себя: молоко, муку, сливочное масло, сахар, яйца, дрожжи, изюм, ванильный сахар и соль.

Среднестатистический житель Челябинской области скорее всего купит эти продукты в ближайшем сетевом супермаркете, отдав предпочтение местным производителям. Тогда его расходы на кулич средних размеров для семьи из четырех человек составят около 280 рублей.





Итоговая сумма в каждом конкретном случае может несколько отличаться. Например, в нашем куличе использовано бюджетное сливочное масло. Весьма заметно (в зависимости от производителя) могут отличаться цены на дрожжи и ванильный сахар. Если вместо темного изюма положить в тесто светлый, то кулич станет немного дороже.

Все секреты приготовления пасхальных куличей вы можете узнать из нашего материала.

Как и без кулича, нельзя представить пасхальный стол без крашеных яиц. Десяток куриных яиц в упаковке в супермаркетах стоит в пределах 100-110 рублей. На их покраску тоже придется раскошелиться. Ранее мы рассказали, как сделать это из натуральных продуктов и сколько это будет стоить.





Третий обязательный атрибут Пасхи — это кагор, сладкое крепленое вино, обычно использующееся в церковном причастии. Диапазон цен на этот напиток довольно широк. Мы включили в расчет недорогой российский кагор за 261 рубль. Однако в магазинах есть вина и в два-три раза дороже. Выбор за покупателем.





Наконец, еще одно блюдо на праздничном столе — творожная пасха. Конечно, можно приготовить десерт и самому. Но если кулич отнял все силы, готовая пасха — тоже неплохой вариант. Покупка в одном из популярных сервисов доставки обойдется в 289 рублей.





Чтобы выбрать качественные продукты к пасхальному столу, следуйте рекомендациям от Роспотрбенадзора. Так, при выборе сливочного масла для кулича следует в первую очередь обращать внимание на отсутствие в его составе заменителей молочных жиров. То же самое касается творога для пасхи. Яйца в магазине должны быть чистыми, иметь правильную форму и равномерный окрас. Перед варкой яйца следует вымыть с мылом под проточной водой. Время варки — не менее 10 минут.

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