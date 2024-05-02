Пасхальные богослужения в Челябинске — 2024: какие храмы и когда ждут прихожан

И куда доставят Благодатный огонь из Иерусалима

Православная Пасха в 2024 году выпадает на 5 мая. В этот день и накануне храмы области приглашают своих прихожан на торжественные богослужения. Их расписанием поделились в епархии.

На Пасху тысячи людей приходят в храмы на ночное богослужение. За полчаса (а в некоторых храмах — за час) до полуночи совершают особую краткую службу — полунощницу. Затем начинается крестный ход. Обойдя храм, священники начинают пасхальную утреню, а затем литургию.

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершит богослужения в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. Ожидается, что во время ночной пасхальной службы в собор доставят Благодатный огонь.

В епархии также напоминают, что в течение Светлой седмицы поминовение усопших не совершается. Первые заупокойные службы пройдут 14 мая, в день Радоницы. Во всех храмах будет совершена литургия и панихида.

По этой ссылке представлен график богослужений в отдельных храмах Челябинска.

Между тем крестильный храм нового кафедрального собора Рождества Христова освятили в Челябинске в Вербное воскресенье. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назвал это событие важным и значимым.