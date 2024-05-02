Благодатный огонь доставят в челябинский собор Рождества Христова на Пасху

Святыню привезут спецрейсом из Иерусалима

Паломническая миссия Челябинской епархии в ночь на 5 мая привезет в Челябинск Благодатный огонь из Иерусалима. Сначала святыню доставят на праздничное богослужение в Свято-Симеоновский кафедральный собор, а вечером 5 мая — в кафедральный собор Рождества Христова, где зажечь свечи от пламени Благодатного огня смогут все желающие, сообщили в пресс-службе Челябинской епархии.

«По благословению митрополита Челябинского и Миасского Алексия и при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера в Иерусалим отправится паломническая миссия Челябинской епархии, которой предстоит принять Благодатный огонь в храме Гроба Господня и доставить святыню на южноуральскую землю в Пасхальную ночь»,— сообщили в епархии.

О том, как Благодатный огонь будут доставлять в Челябинскую область, Челябинская епархия будет сообщать на своих страницах в соцсетях.

Благодатный огонь на Пасху доставляли в Челябинск спецрейсом из Иерусалима и в прошлом году.