Какие товары на Южном Урале подешевеют из‑за укрепления рубля

Разбираемся, в чем плюсы и минусы удорожания национальной валюты

Торги на Московской бирже демонстрируют новые рекорды: по данным на 6 мая, курс американского доллара впервые с марта 2020 года упал до 66 рублей. Национальная валюта взяла устойчивый курс на укрепление. ИА «Первое областное» выяснило, какие возможности и риски несет в себе окрепший рубль и стоит ли ожидать снижения цен в магазинах.

Рубль показал силу

Укреплению рубля на финансовом рынке способствовал ряд факторов, в том числе временные ограничения на продажу банками физлицам валюты и обязательства экспортеров продавать до 80% валютной выручки. В целом политика Центробанка последние месяцы направлена на укрепление национальной валюты.

«Думаю, нынешний курс доллара является максимально низким. Дело в том, что сильный рубль российской экономике не очень выгоден, особенно экспортерам, доходы которых формируются в валюте. Именно российские экспортеры формируют большую часть бюджета страны. В ближайшее время мы увидим, что Банк России несколько ослабит ограничения и доллар начнет укрепляться. Скорее всего, доллар вернется в коридор 75—83 рублей уже к концу лета», — считает эксперт в управлении личными финансами, инвестиционный советник Игорь Файнман.

Государственный бюджет сегодня достаточно сильно зависит от валютной выручки, поэтому дальнейшее укрепление рубля может сыграть злую шутку.

«Укрепляющийся рубль всегда был невыгоден российским экспортерам. Россия сегодня недополучает средства, хотя активно экспортирует нефтепродукты, а при этом импорт в страну ограничен. По сути это два разнонаправленных тренда, которые не добавляют „скоростей“ экономике», — говорит председатель комитета по промышленности челябинского регионального отделения «Опоры России» Павел Золотов.

По его словам, в настоящее время поступает много жалоб в общественную организацию от малых предприятий-экспортеров, которые продолжают работать на экспорт. Рентабельность их бизнеса снижается.

«Экспортерам крепкий рубль вредит, и если он укрепится до 50 рублей за доллар, то порог рентабельности снизится до неприемлемого. Необходимы субсидии для российских экспортеров, как это делали в свое время в Китае для экспансии на другие рынки с идентичной продукцией»,— убежден эксперт.

Укрепление рубля в масштабе геополитических событий сегодня имеет гораздо большее значение, чем просто изменение курса валюты.

«Публично озвученные заявления американского президента Джо Байдена о том, что он сумел „обрушить рубль“, оказались беспочвенны на фоне укрепления российской валюты. Нынешняя ситуация показала всему миру, что рубль является сильной валютой, способен выстоять в финансовый шторм и выдержать санкционное давление. В выигрыше сегодня оказались те вкладчики, кто хранит свои сбережения в рублях на банковских депозитах, гарантирующих неплохой доход — 15—16% годовых при ключевой ставке 14%», — говорит Игорь Файнман.

Закрывать валютные счета и распродавать доллары сегодня эксперт категорически не советует, поскольку к концу лета, скорее всего, курс валют изменится (доллар вновь укрепится). Тогда можно будет реализовать доллары в среднем по 80 рублей за штуку.

Какие товары подешевеют

Укрепление рубля должно привести к снижению розничных цен на товары и продукты питания, в производстве которых есть импортная составляющая. Однако ограниченный доступ к дешевым деньгам не позволяет бизнесу «отыграть» в короткие сроки ранее понесенные затраты.

«Российской экономике выгодно, чтобы рубль был стабильным, он может быть сильным или слабым — это не имеет значения. Только в этой ситуации можно планировать развитие бизнеса. В настоящее время, несмотря на укрепление рубля, мы наблюдаем высокую волатильность на финансовом рынке — такую, что прогнозы не решаются делать даже самые опытные эксперты», — говорит гендиректор консалтинговой компании «ПрофКапиталСервис» Сергей Колобов.

По его словам, популярные товары и востребованные продукты питания не будут дешеветь, поскольку многие предприятия закредитованы под 25% годовых.

«Деньги сильно подорожали для бизнеса. В связи с ростом затрат на сырье, ремонт и обслуживание техники, многие предприниматели были вынуждены взять кредиты под 25% годовых без возможности понижения ставки. Кредитная составляющая в конченой стоимости продукции выросла более чем в два раза. Где в этой ситуации возможности для снижения отпускной цены?» — считает Сергей Колобов.

Эксперт отмечает, что во многих категориях российской продукции высока доля импортной составляющей. В связи с уходом зарубежных компаний из России во многих отраслях возник дефицит импортных компонентов. Наибольшее влияние блокировка поставок импортной продукции оказала на автопром, жилищное строительство, стройиндустрию, IT-сферу, частично медицину и сельское хозяйство.

«Многие производители сегодня ищут новых партнеров, переориентируются на закуп компонентов из дружественных государств, но процесс этот небыстрый. Объективных оснований для повсеместного снижения цен пока немного, за исключением продукции, стоимость которой была искусственно увеличена из-за покупательского ажиотажа, — сахар, соль, гречка. По этим категориям снижение цены уже фиксируется», — подчеркивает Сергей Колобов.

При слабом долларе сегодня можно дешевле, чем раньше, например, купить импортную мобильную технику, электрооборудование, программное обеспечение, аналогов которому нет в России.

«Для желающих прикупить последний айфон — самое выгодное время, правда, если получится его достать. Не исключаю, что вскоре вновь актуальной станет профессия байера, или „челночника“, как называли тех, кто занимается перепродажами импортных товаров, в Советском Союзе: если покупательский спрос будет, будет и предложение», — говорит Игорь Файнман.

Насколько снизят цены

Снижение розничных цен из-за укрепления рубля можно будет наблюдать в отдельных категориях продуктов питания и товаров первой необходимости, считают эксперты. Скорее всего, производители будут стремиться снизить стоимость социально значимых продуктов питания, на которые высокий спрос. Премиум-сегмент будет дешеветь медленнее.

«Повсеместного снижения цен не будет, но по отдельным категориям товаров мы можем фиксировать уменьшение цены — на несколько процентных пунктов, в пределах 1—5%, не более. Это связано с тем, что многие компании, кто использует в производстве продукции импортное сырье или компоненты, произвели закуп заблаговременно — по рыночной стоимости на март-апрель 2022 года, когда доллар еще был силен», — говорит доцент кафедры Уральского филиала Финансового университета при правительстве РФ Надежда Калмакова.

Многие предприниматели ожидали еще большего укрепления доллара, поэтому стремились укомплектовать склады впрок, считает она. Сейчас распродавать продукцию с высокой себестоимостью, но гораздо дешевле — нет смысла и интереса, потому что основная задача любого коммерческого предприятия — извлечение прибыли.

По ее словам, отечественные производители, которые на 100% или близко к этому значению не зависимы от импорта, также будут стремиться «отыграть» рост затрат, который в марте-апреле 2022 года случился ввиду удорожания кредитных средств, ресурсов, транспортных расходов и др.

«Предприятия в данной ситуации будут таким образом компенсировать свои убытки, которые они понесли в связи со снижением рентабельности, спроса, ростом ставок по кредитам, аренды, фонда оплаты труда», — считает Надежда Калмакова.