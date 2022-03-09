Зачем в Челябинской области ограничили продажу продовольствия в одни руки

Власти и торговые сети заявили об отсутствии оснований для ажиотажного спроса

Минпромторг РФ рекомендовал торговым сетям ввести лимиты на продажу наиболее востребованных категорий товаров, ограничив тем самым отпуск продукции в одни руки. Цель — снизить число перекупов, которые стремятся на перепродаже акционных товаров сорвать куш. Именно они создают в цепочке «продавец — покупатель» искусственный ажиотажный спрос. ИА «Первое областное» выяснило, насколько Челябинская область обеспечена основными продуктами питания, есть ли запасы на складах ретейла и стоит ли закупать что-то впрок.

Сети гарантируют доступность

На кассах челябинских супермаркетов предупреждают о новых ограничениях на продажу некоторых видов продукции. К примеру, купить несколько мешков сахара-песка по 10 кг каждый одному покупателю уже не получится. Лимиты установлены по количеству отпускаемых товаров, а также их суммарного веса.

Как сообщили в пресс-службе розничной сети «Магнит», начиная с 5 марта в рамках одной покупки в небольших магазинах «у дома» можно будет приобрести не более пяти единиц одного товара (не более 5 кг одного весового товара), а в гипермаркетах и супермаркетах — до 10 единиц и 10 кг соответственно. Временное ограничение введено для сахара, гречневой крупы и тушки курицы. Инициатива введена в магазинах «Магнит» и «Дикси» и продлится до стабилизации покупательского спроса.

«Ретейлер фиксирует спекулятивный спрос на отдельную продукцию длительного хранения. Товары бакалейной группы часто приобретаются мелким оптом для последующей перепродажи в неорганизованной рознице и на маркетплейсах. Часть покупателей совершает нерациональные покупки впрок. Чтобы гарантировать равный доступ покупателей к базовым продуктам, предупредить рост цен на них, а также исключить спекулятивный спрос, „Магнит“ принял решение временно лимитировать объем реализации отдельных товаров на одного покупателя», — сообщили в пресс-службе розничной сети «Магнит».

Крупнейший дискаунтер Auchan Retail рекомендовал магазинам под брендами «Ашан» ограничить продажи некоторых товаров в одни руки. В частности, не больше 10 кг сахара, десяти бутылок растительного масла, пяти упаковок муки по 2 кг, трех пачек соли. Кроме того, покупатель может взять не более 10 упаковок макарон или круп. В пресс-службе компании подчеркнули, что продукты есть в достаточном количестве, а их поставки идут бесперебойно.

«В настоящее время в ряде регионов наблюдается резкий рост спроса на товары бакалейной группы: сахар, гречневую крупу, подсолнечное масло и другие продукты. По нашим данным, поставщики располагают достаточными запасами продукции, однако не успевают фасовать и подготавливать продукцию для поставок в торговые сети, что повторяет ситуацию в начале распространения коронавируса в марте 2020 года», — сообщили в компании X5 Group.

X5 ведет поиск решения для обеспечения непрерывных поставок товаров с повышенным спросом в магазины торговых сетей. Для того чтобы товары первой необходимости постоянно были в наличии, магазины торговых сетей компании ограничивают большие объемы закупки некоторых товаров. Подобная временная мера позволит обеспечить покупателей товарами первой необходимости в нужных объемах. По опыту предыдущих ажиотажных всплесков ожидается, что в ближайшее время ситуация нормализуется.

Торговая сеть «Лента», представленная в Челябинске шестью гипермаркетами, ограничила количество товаров, которые сможет приобрести покупатель за один визит в магазинах сети и при заказе онлайн.

«Ограничения распространяются на крупы, чай, кофе, сахар, муку, продукты быстрого приготовления, приправы, соусы, мясную и рыбную консервацию, масла, косметику, средства для стирки, туалетную бумагу, детскую бытовую химию, подгузники», — пояснили в пресс-службе розничной сети «Лента».

В компании считают, что это вынужденная мера, которая направлена на снижение рисков искусственного «вымывания» товара с полок из-за закупок больших объемов продукции в магазине. В магазинах сети «Лента» участились случаи, когда посетители приобретают явно завышенное количество товара, который впоследствии реализуется через другие каналы по ценам, значительно превышающим цены магазина. При этом клиенты сети могут сталкиваться с временным отсутствием необходимой им продукции.

Представители ретейла считают, что в этой ситуации важно гарантировать равный доступ к полке для всех покупателей, а не «спонсировать» отдельную группу перекупов, которые преследуют цель быстрой наживы. Важно, что установленные лимиты позволяют сформировать минимальный запас продуктов на два-три месяца и больше: если в семье принято закупать часть продуктов впрок, то это и сейчас получится сделать, говорят ретейлеры. Обычных покупателей нововведения никак не затронут.

Производим больше, чем потребляем

Логистические цепочки федеральных ретейлеров включают в себя вместительные склады для размещения социально значимых товаров, что позволяет гарантировать их ежедневные поставки на торговые полки. В сетях подтверждают, что поставки продукции ведутся в обычном режиме, складские запасы укомплектованы и постоянно пополняются. По поставкам в сети социально значимых продуктов питания, на которые на рынке всегда стабильный спрос, как и раньше, фиксируется высокая конкуренция среди производителей. Местные сельхозпредприятия сегодня полностью обеспечивают область основными продуктами питания.

«Челябинская область входит в первую десятку регионов России по производству мяса птицы, свинины, куриных яиц. На первом месте — по производству макаронных изделий, на втором — по производству муки, на третьем — по производству круп по итогам 2021 года. Уровень самообеспеченности региона мясной продукцией к потреблению составил 183%, яичной — 172%. Продукции на основе зерна в регионе производится в три раза больше, чем потребляется, поэтому развит экспорт муки, макаронных изделий, круп», — говорит вице-губернатор Челябинской области Сергей Сушков.

По его словам, уровень продовольственной безопасности региона достаточно высок, поэтому нет никаких объективных предпосылок для формирования ажиотажного спроса на социально значимые продукты питания. В настоящее время важно своевременно довести господдержку до аграриев региона, что поможет сдержать затраты на посевную кампанию, а также рост себестоимости по основным видам продуктов питания.

До конца марта из федерального бюджета в планах довести дополнительные субсидии для хлебопеков (2,5 млрд рублей), а летом — для животноводов на закупку кормов (не менее 10 млрд рублей). В настоящее время аграрии осваивают средства, выделенные по решению губернатора Челябинской области хозяйствам, наиболее пострадавшим от засухи: 300 млн рублей на закупку кормов. Еще 105 млн рублей на эти цели были выделены из федерального бюджета, пояснили в пресс-службе регионального Минсельхоза.

В 2022 году область увеличила объем дотаций на животноводческую отрасль до 275 млн рублей, что на 90 млн рублей больше, чем в 2021 году. В два раза — до 200 млн рублей — увеличен объем субсидий на минеральные удобрения. Несмотря на решение федерального Минсельхоза об отмене стимулирующих субсидий на зерновые, в области принято решение сохранить это направление. В этом году 123 млн рублей будет направлено южноуральским аграриям на обеспечение прироста зерновых и зернобобовых культур.

Объем компенсирующих и стимулирующих субсидий на картофель и овощи вырастет почти в два раза — до 27,7 млн рублей. На возделывание тепличных овощей планируется выделить 94 млн рублей. Сохраняется несвязанная поддержка из областного бюджета на выращивание картофеля и овощей — 13,3 млн рублей. В целом на финансирование отрасли будет направлено 3 млрд 418 млн рублей, из них 2 млрд 517 млн рублей — из областного бюджета.

Сейчас сельхозпредприятия завершают подготовку к посевной кампании, которая стартует в середине апреля. В этом году южноуральские аграрии планируют произвести 1 млн 768 тыс. т зерна (на 683 тыс. т больше 2021 года) за счет увеличения площади посевов. Картофеля планируется произвести на предприятиях и в фермерских хозяйствах — 109,5 тыс. т (+7,5 тыс. т), полевых овощей — 35,6 тыс. т (+8,6 тыс. т). Тепличных овощей планируется выпустить 39 тыс. т. (+6 тыс. т).

В этом году государство увеличило объемы выплат субсидий по коротким льготным кредитам, которые привлекаются аграриями как раз для подготовки к посевной кампании: речь идет о компенсации 100% действующей ставки Центробанка. Доступные кредитные средства помогут сдержать рост себестоимости продуктов питания и станут гарантом продовольственной безопасности в период кризиса.