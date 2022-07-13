IKEA запустила онлайн-очередь на распродаже в России

Ранее акции мешали технические проблемы

Желающие совершить покупку в IKEA могут встать в электронную очередь. Такая возможность появилась на сайте сети гипермаркетов мебели и товаров для дома. Онлайн-очередь установили в рамках проведения в России распродажи. Эта акция связана с уходом компании из нашей страны.





В объявлении, которое появляется при заходе на сайт IKEA, сказано, что время ожидания очереди зависит от количества посетителей портала компании. При этом отмечается, что покупателям лучше не обновлять страницу, чтобы не попасть в конец очереди. Также уточняется, что личный кабинет и список покупок на сайте недоступны, поэтому следует добавлять товары сразу в корзину.

Напомним, что онлайн-распродажа шведского ретейлера IKEA стартовала 5 июля. Но в тот же день акцию остановили из-за технических проблем — посетителей сайта было слишком много. 6 июля компания начала сбор заявок для оформления заказов через специальную форму. Но и она вскоре была закрыта. 8 июля IKEA объявила о временной остановке распродажи, чтобы обработать уже принятые заказы.

Магазины IKEA в России закрылись 4 марта. 15 июня компания объявила о планах продать четыре местные фабрики. До онлайн-распродажи товары шведского ретейлера со скидкой могли купить работники российских гипермаркетов.

В Челябинске магазин IKEA так и не открылся. Официального пункта выдачи заказов тоже нет. Поэтому ИА «Первое областное» до начала онлайн-распродажи выяснило, где можно будет забрать товар, сколько будет стоить доставка и обменяют ли вещи по гарантии.