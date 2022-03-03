«Икея» приостанавливает свою работу в России

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Шведский мебельный концерн «Икея» приостанавливает свою работу в России и Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«IKEA приостанавливает работу в России и Белоруссии. Кроме того, IKEA и Фонд IKEA жертвуют более 400 млн шведских крон (свыше $41 млн) на помощь тем, кто был вынужден бежать из-за войны на Украине», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Челябинской области планировали построить ТЦ «Мега», где бы расположился гипермаркет «Икея». Однако на сегодня о данном строительстве решение так и не принято.