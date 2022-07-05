IKEA приостановила распродажу из‑за проблем с сайтом

Оформить покупки невозможно по техническим причинам

IKEA официально заявила о приостановке финальной распродажи по техническим причинам. Сайт шведской сети не выдержал резкого повышения трафика в день старта акции и оказался недоступен. Центр поддержки клиентов также перестал принимать заявки, говорится в официальном сообщении.

«По техническим причинам оформление покупки на сайте и через центр поддержки клиентов IKEA временно недоступно. Мы работаем над решением проблемы. Напоминаем, что товаров на складах достаточно, наши магазины закрыты, а отделы обмена и возврата работают в прежнем режиме», — говорится в сообщении на сайте IKEA.

В день старта финальной распродажи, 5 июля, сайт IKEA перестал работать. Приобрести товары можно только онлайн, магазины для покупателей закрыты, предупредили в IKEA. Доставка и самовывоз доступны только в городах, где есть магазины. Ближайший к Челябинску — Екатеринбург.