Распродажа в IKEA стартовала. Но сделать заказ почти невозможно

Заявки принимают маленькими порциями, и пользователям приходится постоянно следить за обновлениями на сайте

Грандиозная распродажа IKEA, которая должна была стартовать 5 июля, началась на сутки позже и в достаточно странной форме. Пользователи не могут оформить заказ на сайте через корзину покупок. Счастливчикам предоставляется бланк заявки, созданный на стороннем ресурсе.

Окно на прием заявок открылось буквально на полчаса. А затем на официальном сайте компании снова появилось сообщение, что по техническим причинам покупка товаров на сайте невозможна, с припиской, что «прием заявок пока приостановлен, так как операторы обрабатывают уже поступившие заказы».





Добавим, что каждый заказ ограничен по сумме, числу наименований и весу: товаров одного артикула может быть не более 70, суммарный вес заказа не тяжелее тонны, а сумма не превышает 1 миллиона рублей. При этом товары продаются только в городах, где есть магазины IKEA, доставка работает лишь в радиусе 50 километров от каждого магазина.

Пользователи, которым не повезло попасть в первую волну заказа, теперь вынуждены постоянно обновлять сайт, чтобы получить заветный бланк заказа.

Напомним, шведская компания IKEA приостановила работу в России в марте, а после и вовсе объявила о своем уходе из страны. Остатки товаров сперва распродали среди сотрудников, а для обычных покупателей анонсировали онлайн распродажу 5 июля. Однако сайт компании оказался не готов к мероприятию.