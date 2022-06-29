IKEA устроит финальную распродажу 1 июля

ИА «Первое областное» выяснило, как челябинцам закупиться акционными акулами и тефтелями

IKEA сейчас проводит распродажу для сотрудников. Они могут купить товары только в магазинах с максимальной скидкой до 60%. Шведская сеть уходит из России и расчищает склады от остатков. Всеобщая распродажа стартует 1 июля на официальном сайте. Размер скидок пока не озвучивают. В Челябинске брендовый магазин так и не открылся, да и официального пункта выдачи заказов в городе нет. ИА «Первое областное» выяснило, где можно будет забрать товар с распродажи, сколько будет стоить доставка и обменяет ли IKEA вещи по гарантии, если понадобится.

Когда все-таки начнется распродажа — 1 или 5 июля?

Скорее всего, распродажа на официальном сайте стартует 1 июля. Офлайн-магазины для обычных покупателей будут закрыты. Поесть тефтели и миндальный пирог в кафе IKEA, увы, не получится. Ранее в СМИ сообщалось, что всеобщая распродажа стартует 5 июля, но сотрудники сети опровергли информацию о переносе сроков. Для рядовых покупателей останется большой выбор товаров. Также можно будет закупиться расходниками, например, фурнитурой для мебели и запасными частями на случай поломки.

Какого размера будут скидки, пока не решено. В пресс-службе шведского ритейлера никак не комментируют информацию о распродаже.

Будет доставка?

Сейчас у компании не предусмотрена доставка заказов. Предполагается, что будут работать только пункты самовывоза.

В Челябинске официального пункта самовывоза нет, ближайший — в ТК «Мега» в Екатеринбурге.

Будут ли работать посредники в Челябинске?

В Челябинске в течение нескольких лет работают предприниматели-посредники. Пока сеть не закрылась, они устраивали платные шоп-туры в екатеринбургскую IKEA. Также через них можно было сделать заказ. Алгоритм такой: составляешь список покупок, скидываешь байерам ссылки, они делают заказ и везут его из Екатеринбурга. За свою работу перекупщики брали комиссию. Она зависит от суммы заказа.

Средний прайс такой:

до 1 тыс. рублей — 250 рублей,

1 тыс. рублей — 3 тыс. рублей — +25%,

3 тыс. рублей — 5 тыс. рублей — +20%,

5 тыс. рублей — 10 тыс. рублей — +15%,

От 10 тыс. рублей и более — 10%.

Корреспондент ИА «Первое областное» обзвонил несколько контор-посредников. Все заявили, что будут работать на летней распродаже по старой схеме. Расценки не изменились. Один из крупных перекупщиков планирует ездить в Екатеринбург за заказами из Челябинска три раза в неделю.

Будет действовать гарантия на товары?

В IKEA, вероятно, больше не будет расширенной гарантии на товары, рассказали «Известиям» сотрудники ритейлера. На кухни она длилась 25 лет, на сантехнику — 10. Теперь же услуга будет предоставляться в соответствии с законом о защите прав потребителей — на два года.

Мебель будет иметь гарантию сроком в один год, которую будет обеспечивать сама IKEA. Технику, скорее всего, будет обслуживать сервисный центр ее изготовителя.

Останется ли сервисное обслуживание?

28 июня при магазинах открылись «IKEA сервисы». Там покупатели могут обменять и вернуть товар, оформить услуги по сборке, доставке, получить помощь эксперта, запасные детали и фурнитуру. Они будут работать до 31 августа. После, по словам сотрудников сервиса, покупателей будут консультировать по телефону и присылать им фурнитуру и запчасти по почте, пишут «Известия».