IKEA запустила доставку товаров в Челябинск

До этого получить товары с распродажи можно было в Екатеринбурге

IKEA, которая проводит онлайн-распродажу в России, расширила зону доставки товаров. В нее включили дополнительно 10 городов, в том числе Челябинск. До этого доставка и возможность самовывоза были ограничены городами, где есть магазины сети. Ближайший к нашему региону находится в Екатеринбурге.

Кстати, чтобы обслуживать покупателей со всего Урала, в екатеринбургском магазине возле касс поставили дополнительные пункты выдачи. Сделать заказ можно прямо в магазине. Сотрудники помогают сформировать онлайн-корзину. Покупки можно получить здесь же: кому-то товары выдают сразу, некоторым приходится подождать.





«Также доставка осуществляется в Волгоград, Воронеж, Пензу, Пермь, Саратов, Сочи, Тольятти, Тюмень, Ульяновск и Челябинск», — сказано на сайте IKEA.

Онлайн-распродажа продукции шведской компании со складов стартовала 5 июля. В этот же день из-за наплыва посетителей сайта акцию пришлось приостановить. Чтобы приобрести товары, нужно отстоять онлайн-очередь. Из-за большого количества покупателей прием заказов с 22 по 24 июля был недоступен по всей России.

Офлайн-магазины IKEA закрыты в РФ с 4 марта.